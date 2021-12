“Pase lo que pase, nunca dejaré de querer esta tierra”: Zac Morris, tras regresar a Colombia

El autoproclamado ‘gringo colombiano’, Zac Morris reveló en su cuenta de Facebook, en las últimas horas, que regresó a Colombia, luego de la polémica desatada por señalar que se iriá a vivir a Argentina, tras manifestar que estaba aburrido del país.

“Feliz de estar en Colombia otra vez. Es hermoso ver que los colombianos perdonan y que me reciben con el mismo cariño de siempre. Pase lo que pase, nunca dejaré de querer esta tierra”, expresó el colombo- estadounidense en su red social, mostrandose desde la terraza de un edificio en Bogotá.

Tras dicha publicación, sus seguidores comentaron alegres que regresara al país: “ya te pareces tanto a nosotros que ya empezaste con las indesiciones si somos así jajaja”, “Siempre serás bienvenido. El buen hijo vuelve a casa y esta siempre será la tuya” y “eso hace parte de ser colombiano amar la tierra y odiar sus gobernantes, vivir en la injusticia y aún así no querer irse”.

La incognita frente a la publicación, es si solo regresó de paso o realmente afrontará toda la situaciones que el mismo ha expuesto que lo llevaron a aburrise de Colombia y pensar en vivir en otro lugar.

Entre los más de 2.500 de mensajes, se destacó el de su colega, el alemán Dominic, quien le manifestó: " Bienvenido parcero. Has hecho mucho para dejar el nombre Colombia en alto. Puede ser que no te expresaste bien en la entrevista, pero igual estás bienvenido en Colombia que también es tu país. Los colombianos te queremos”.

“Ser colombiano es muy difícil y ningún turista va a entender eso”: Zac Morris expuso porqué se aburrió del país

A través de su cuenta de Instagram, el influenciador de 30 años, el pasado 18 de diciembre se defendió de toda la polémica dando a conocer los motivos por los cuales él manifestó que estaba aburrido de Colombia y había tomado la decisión de irse del país.

“Aunque los colombianos ya no me quieran, solo pido que me entiendan una cosa. Nunca dejé de querer a Colombia, solo llegué a conocerlo más. Aunque perdiera likes y seguidores, no pude seguir diciéndole a los mismos colombianos que su país es un paraíso, sabiendo que mi experiencia de vivir en Colombia no ha sido muy distinto a la experiencia del pueblo”, manifestó Zac en su publicación en la que a través de fotos dejó más motivos por los cuales afirmó estar aburrido en el país.

“Cuando era turista nunca me aburrí en Colombia, los turistas en Colombia no tienen que ver la realidad del país. Los turistas en Colombia no son impactados por la desigualdad y corrupción. Los turistas en Colombia no son impactados por la falta de oportunidades educación y salud. Los turistas en Colombia no tienen que vivir con el sueldo mínimo (y viven con mucho menos). Los turistas en Colombia no viajan en el transporte público”, expresó Zac por medio de una tableta con cada uno de los motivos.

Al finalizar, en el carrusel de imágenes indicó: “Colombia es un país hermoso con cultura y tradiciones increíbles, su pueblo es lindo noble y honrado, pero ser colombiano es muy difícil y ningún turista va a entender eso”.





