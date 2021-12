Laura Londoño respondió a quienes le dicen que “parece coneja”

Fotografía tomada de Instagram @londonotlaura

Al hablar de maternidad, específicamente en torno a la farándula nacional, es fácil leer en varios medios de comunicación el ‘baby boom’ de este 2021. Por ejemplo, por mencionar algunas famosas que tuvieron hijos durante este año que está ad portas de concluir se pueden mencionar a:

Valerie Domínguez (Thiago, primer hijo, nacido en mayo), Carolina Cruz (Salvador, segundo hijo, nacido en febrero), Natalia Reyes (Isla, primera hija, nacida en septiembre), Andrea Valdiri (Adhara, segunda hija, nacida en junio), Valentina Acosta (Flora, segunda hija, nacida en junio), Valentina Lizcano (Alma, nacida en junio, anteriormente ya había tenido un hijo), Andreina Fiallo (Ían, tercer hijo, nacido en noviembre), Cristina Hurtado (tercer hijo, nacido en diciembre), Juana Valentina (primer hijo, nacido en diciembre) y la lista podría seguir.

Por supuesto, también hay un gran segmento de la sociedad que prefiere quedarse en el otro lado del charco, es decir, aquellos que prefieren no vivir la experiencia de ser padres por las razones que sean. Sin embargo, en algunas ocasiones no faltan las críticas hacia los que desean ser padres como a los que no lo quieren ser. De hecho, el lunes 20 de diciembre Laura Londoño publicó un mensaje con el que dio cuenta de los comentarios negativos que ha recibido por el hecho de tener más de un hijo.

“Por ahí me dijeron que dejara de tener tantos hijos, que parecía una coneja... cada día quiero parecerlo más, generar, crear y dar vida, no lo opuesto a lo que tan mal acostumbrados estamos. Toma tu coneja. Y sí, que viva la vida y el vientre de las mujeres que la engendra y sus pechos que la nutren y su fuerza que todo lo sostiene. Y a los hombres valientes que están dispuestos a abrazar nuestra grandeza”, redactó la actriz en Instagram.

El mensaje no fue publicado en soledad, pues la paisa lo compartió en conjunto con una fotografía en la que se le ve posar con orejas de coneja.

Es de recordar que, Laura Londoño vivió por primera vez la experiencia de ser madre con el nacimiento de Allegra en el año 2019. Posteriormente, en julio de este 2021 la actriz dio cuenta de que repetiría por segunda vez su rol de madre con otra niña, quien recibirá el nombre de Mikaela. En cuanto a su vida sentimental, en 2018 su noviazgo con Santiago Mora Bahamón – quien se desenvuelve como cineasta- se convirtió en matrimonio.

El pasado 7 de agosto Mora dio su respectiva vuelta al sol de este año y, como no podía ser de otra manera, Londoño le escribió un manojo de palabras cariñosas al respecto. “Todo por él, el sol de mi galaxia. Feliz cumpleaños, feliz vida... por ti aprendo a cocinar y tengo 20 hijos. Y quien diga que el amor dura solo 3 años no tiene ni idea de amar, no sabe que las mariposas viven y se reproducen para siempre en la barriga de quien ama y las alimenta con besos de desayuno”.

No hay que dejar por fuera que antes de que su historia sentimental pasara a llevar el título de matrimonio en 2018, su noviazgo ya iba por los cinco años de duración.

