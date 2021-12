“Elegí ser negra”, declaración de Isabel Cristina Zuleta generó reacciones entre seguidores del Pacto Histórico

Isabel Zuleta se autoreconoció como "negra" ante declaraciones de Gustavo Bolívar en Twitter

Isabel Cristina Zuleta (Ituango, Antioquia,1982) armó un revuelo entre sus seguidores al expresar en Twitter considerarse “negra” en respuesta a una declaración de la actual cabeza de lista por dicho movimiento político, Gustavo Bolívar, en la que enumeró la representación de distintos sectores en la lista cerrada para las elecciones al legislativo en 2022.

Esto escribió Bolívar:

“En los primeros 30 renglones del Pacto Histórico hay: 9 Congresistas actuales 3 afros 3 indígenas 3 líderes campesinos 4 líderes sociales 3 empresarios 1 exmilitar El 50% mujeres Aceptamos un fallo en el renglón ofrecido a Francia Márquez pero estamos dialogando #5MillonesDeVotos”.

Ante lo cual respondió Zuleta:

“Gustavo falté yo entre l@s afro, soy NEGRA, de mis antepasados indígenas, blancos y negros, elegí ser NEGRA. Heredé no sólo mi cabello sino la fuerza para defender a los míos. El ambientalismo popular nunca deja de lado la lucha en contra de la discriminación y el patriarcado”.

La réplica de Zuleta, una reconocida ambientalista perteneciente al colectivo Movimiento Ríos Vivos adscrito al Pacto Histórico, provocó reacciones encontradas en sus seguidores de dicha red social, quienes en su mayoría criticaron el reconocimiento afro que se autoadjudicó la candidata.

“Lo de Francia Márquez es delicado, por favor prudencia, Isabel. Ser negro no se escoge, una puede traicionar el sistema colonial racista pero no ocupar el lugar del negro”, escribió la usuaria @Lauraagomezc luego de la declaración de Zuleta, quien replicó: “No entiendo lo de Francia, los acuerdos para las posiciones en la lista fueron al interior de los partidos que nos avalan. Sí escogí, se llama autodeterminación, así como otros niegan lo que son yo no y como no me gusta que me clasifiquen, si lo intentan prefiero hacerlo yo misma”.

Otro usuario, identificado como @ColombiaAGG mantuvo la línea de crítica a Isabel Zuleta llegando a señalar que ella no representaba los intereses de la comunidad afro: “Isa tu puedes considerarte lo que te venga en gana pero este tuit es oportunista y desafortunado más cuando se da una ruptura en el pacto porque dicen que no hay curules afro y tu salgas a decir que eres una. Tu no representas a la comunidad afro porque no vives su relidad así te definas como tal”.

En cambio, el usuario @Xfry, quien en su perfil se identifica como afro, destacó la posición de Isabel Zuleta pero le advirtió que dicha autodeterminación debería estar en consonancia con sus acciones: “Me parece muy bien que tú te Autoreconozcas. Tu ascendencia te habilita para hacerlo le guste o no a otros tu falta de melanina. ¿La pregunta ahora es que tan Afro Centrada es tu vida? La respuesta estará en tus acciones”.

Cabe recalcar que el senador Gustavo Bolívar respondió a las declaraciones de Isabel Zuleta en el sentido de que él la consideraba como afrocolombiana. Bolívar expresó que: “Yo te conté como afro, querida Isabel. Conozco del orgullo que sientes por tu raza”.

Las opiniones emitidas por Isabel Zuleta se presentaron durante la breve crisis que vivió la izquierda por las observaciones realizadas por Francia Márquez con respecto a la representación de distintos sectores en la conformación de la lista al Senado para 2022.

Precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez. Fotos: Colprensa.

Márquez incluso interpeló al senador Gustavo Petro por la falta de representatividad de la lista cerrada y de cremallera con la que el Pacto Histórico pretender llegar al legislativo el año siguiente.

No obstante, la actual precandidata Márquez refrendó que continuaría con su labor política en la colación de izquierda. En contexto: Francia Márquez seguirá en el Pacto Histórico - Infobae

Isabel Zuleta ocupa el décimo lugar de la lista al Senado por el Pacto Histórico.

