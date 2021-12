Aida Victoria Merlano aclaró los rumores de una supuesta relación con el reguetonero Naldy

Tomada de Instagram @naldyoficial

Aida Victoria Merlano se ha caracterizado por hablar sin tapujos sobre su vida íntima y a través de sus redes sociales, constantemente contó las diferentes experiencias que tuvo con su expareja, Lumar Alonso Parra. Sin embargo, desde puso punto final a su relación, la hija de la excongresista Merlano decidió cambiar su lugar de residencia a Medellín.

Estando allí, fue contactada para formar parte del video ‘Volverte a ver’, tema que interpreta el reguetonero Naldy, sin embargo, el tema no termina allí, pues con mayor fuerza circulan rumores de que la relación del cantante y la generadora de contenido ha traspasado las cámaras.

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’, la también empresaria aclaró estos rumores, pues los presentadores quisieron saber si allí existe de verdad una relación y que contara lo que sucedió con un supuesto video en el que la barranquillera le bailó de manera muy sensual al artista.

“¿Cuál baile erótico?, Ay Dios mío se filtró el video (risas), no es mi nuevo amor, pero somos amigos”, al ser interrogada si él era la razón por la cual se trasladó a vivir a Medellín, esto fue lo que dijo al respecto: “No, imagínate uno buscando tierra por macho”.

Y agregó: “Yo quería quedarme en Medellín porque realmente todos los influenciadores se van para allá, es un lugar en el que sale mucho trabajo, en el que se pueden hacer muchas colaboraciones porque hay mucha gente viviendo allá”.

Por otra parte, Aida Victoria Merlano aseguró que si bien está soltera, su año no lo finaliza sola y que su relación con el empresario Lumar Alonso no va más. Con respecto a lo que viene para la generadora de contenido en 2022, afirmó que continuará trabajando en sus proyectos como empresaria.

Con respecto al proceso que cursa en su contra, por presuntamente contribuir en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano señaló que este se encuentra abierto desde hace dos años, sin embargo, aclaró lo ocurrido.

“Lo que pasa es que por alguna razón se viralizó una audiencia entonces ahí le volvieron a dar auge, pero eso está abierto y siempre ha estado abierto, estoy tranquila esperando a ver que pasa y creo en la justicia colombiana”, concluyó Aida Victoria Merlano para ‘Lo Sé Todo’.

Agradecida con sus fanáticos y colegas

Luego de haber sido noticia por la pérdida de su cuenta oficial de Instagram, la generadora de contenido publicó una serie de historias en su nuevo perfil en el que aseguraba que se sentía muy agradecida con sus seguidores y varios de sus colegas, que no dudaron en expresarle su apoyo al ser notificada de la pérdida de su red social.

“La gente es muy linda, en medio de lo duro que es perder una cuenta yo me sorprendo gratamente cuando entro al DM (Mensaje Directo por sus siglas en inglés), y veo todos los colegas que se han solidarizado conmigo y han reposteado mis videos, gente a la que yo le toqué la puerta y de una me colaboró, gente a la que ni siquiera les toqué la puerta y que no tuve que decirles nada, y de repente lo hicieron”, agradeció la influenciadora.

Y agregó: “Cuando entro al DM y la gente me abre el corazón, las puertas de su vida, me dice cosas tan bonitas, la gente que en persona me abraza con tanta calidez como si conociera de siempre, yo de verdad nunca voy a tener las palabras correctas para demostrar lo agradecida que estoy, sobre todo con la gente que llegó a este perfil y se quedó”.

SEGUIR LEYENDO: