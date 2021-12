Polémica en Antioquia por video donde se ve a una mujer enseñándole a su hijo a usar pólvora peligrosa Foto: Colprensa

Hace unas horas se conoció un video que tiene indignada a toda la comunidad de Puerto Berrio en Antioquia. Se trata de una mujer que está obligando a su hijo menor de 10 años a usar pólvora y, a pesar del miedo del niño, ella lo incita a que queme un tote para “festejar” la novena. Sin importar las campañas que se han realizado en todo el país por parte del ICBF y con las altas cifras de menores quemados que ya suben a 127, la mujer continuó incitando a su hijo a que usara la pólvora.

“Duro, duro (…) no le de miedo, vea, vea”, decía la mujer en la grabación compartida y que ahora es una prueba para que el padre del menor, Wilmar Alexander Taborda, pueda pedir la custodia del niño. Según contó el hombre la mujer no le deja ver al niño y en todo el 2021 no pudo acercarse a él.

“En estos momentos denuncio a la mamá de mi niño, porque le está permitiendo y enseñando a usar pólvora, algo que le puede causar daños en su vista y quemaduras, hago un llamado a las autoridades para que tomen mi caso y me ayuden a recuperar mi niño porque con la mamá están en riesgo, no solo con la pólvora , sino con otras cosas más”, aseguró a Blu Radio el padre del niño.

Adicional a obligarlo a prender el artefacto el menor estaba descalzo, es decir, si tiraba el tote prendido al piso podía quemarse los pies.

VIDEO

Antioquia lidera las ciudades con más niños quemados con pólvora esta navidad:

Según el Instituto Nacional de Salud (INS) ya son 127 los menores de edad que se han quemado como consecuencia de la pólvora o la pirotecnia, de estos, 13 se encontraban en compañía de adultos e inclusive uno de ellos, un menor de 13 años, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Así lo afirmó Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien confirmó a Noticias Caracol que el número de menores afectados por pólvora en esta navidad aumentó en un 22% frente a la misma temporada en fechas anteriores.

“La directora del ICBF aseguró que de los casos reportados, 21 casos han dado un estimado para abrir un proceso administrativo para restablecer los derechos de los menores; 34 casos fueron trasladados a las comisarías de familia y 21 familias están siendo acompañadas por el bienestar familiar”, resumió Arbeláez a Noticias Caracol.

Este 2021, en solo 19 días del último mes, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 331 nuevos de quemados en el país, 81 más que en el cierre de 2020, lo que confirmaría un incremento de quemados por estos materiales del 32,4 %.

Según las cifras entregadas, 123 casos del total corresponden a menores de 18 años, 21,78 % por encima del año pasado. En porcentajes de afectación las cifras están dividas así: amputaciones (7,6%), confusiones (22,4%), daños auditivos (2,7%), oculares (8,8%), laceraciones (61,9%) o solo quemaduras (89,4%).

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, expresó que “esta situación deja profundas secuelas, tragedia y dolor en las familias”. Hizo énfasis en que “la manipulación y el uso inadecuado de pólvora afecta particularmente a los niños, niñas y adolescentes, quienes, por su menor percepción del riesgo, se ven expuestos con mayor frecuencia a sufrir lesiones e incluso perder la vida”.

El uso de pólvora puede ocasionar daños oculares y auditivos; quemaduras de primer, segundo y tercer grado; heridas abiertas y pérdida de partes del cuerpo; incluso la muerte, hechos que se ocasionan durante la producción, almacenamiento, transporte y manipulación de la pirotecnia.

