“Es una final de 180 minutos, apenas se han jugado los primeros 90, y nos dejan buenas sensaciones”: Rafael Dudamel

Este 19 de diciembre, en el partido de ida de la final del fútbol colombiano, Deportivo Cali y Deportes Tolima empataron a un gol en Palmaseca. Pese a que Los Azucareros tomaron el control del compromiso, no lograron imponerse en el marcador.

Por la Amenaza Verde marcó Hárold Preciado, el goleador de la Liga BetPlay 2021 II junto con Fernando Uribe, de Millonarios, cada uno con 12 tantos. El ‘7′ tuvo dos opciones más en los que pudo anotar, pero al guardameta William Cuesta, con atajadas dignas de una final, le impidió darles a los miles de hinchas que alentaron al conjunto caleño un triunfo que les hiciera sentir más cerca el título.

Por Los Pijaos anotó Gustavo Adrián Ramírez. El delantero paraguayo aprovechó una desatención de Andrés Colorado en un cobro de esquina y, de cabezazo, marcó el empate de su equipo. La serie hoy está abierta, pero cerrar de local en el Estadio Manuel Murillo Toro, le da la ventaja al Tolima, al menos en el papel.

Pues bien, acerca de lo que será el partido del jueves 22 de diciembre, así como del compromiso disputado este domingo, el DT del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, conversó en rueda de prensa. Aquí, algunas de sus declaraciones.

Cali, el equipo que dominó: “El equipo siempre propuso, el equipo siempre estuvo en campo contrario, hicimos un gran desgaste en el primer tiempo, nos alcanzó para concretar una opción de gol, en el segundo tiempo también tuvimos dos o tres opciones claras en las que su arquero intervino de manera brillantes. Si hay un responsable del empate es el arquero visitante. Una pelota quieta les permitió meterse en el partido, meterse en la serie, y bueno, las acciones de pelota quita hacen parte del fútbol, pero a mí la impresión que me deja del partido es positiva por el rendimiento que deja el equipo”.

Un Cali fuerte anímicamente: “Desde lo emocional el equipo está bien, está fuerte, no podemos estar felices porque queríamos el triunfo. Pero es una final de 180 minutos, apenas se han jugado los primeros 90, que nos dejan buenas sensaciones. Encontraremos esos detalles para que, en condición de visitante, podamos controlarlos. Lo más importantes es descansar. Anímicamente el equipo está muy fuerte, muy convencido. Esta ilusión no nos la quita nadie. Nuestra actitud allá va a ser igual: si hay algo que ha caracterizado al Deportivo Cali es su carácter de local y de visitante”.

Un partido perfecto para ser campeones: “Hay muy poco tiempo para hacer cambios, quizá estratégicamente podamos marcar algún detalle. Finalmente son esos detalles, en pelota quieta lo sufrimos hoy, pero lo que más emocionado me deja es que futbolísticamente hemos sido superiores. Esa idea, esa intensidad, tenemos que igualarla y mejorarla en cuanto a productividad cuando vayamos a Ibagué. Todo va a pasar por la actitud. Porque hoy, en algunos pasajes del primer tiempo estuvimos sobreacelerados y fuimos muy verticales por banda derecha. Debemos mejorar en los niveles de intensidad en pelota quieta. Para pretender ganar en Ibagué y alzarnos con el campeonato vamos a tener que hacer un partido perfecto”.

Hárold Preciado no estuvo incómodo jugando como extremo izquierdo: “Hárold Preciado es el goleador del torneo, cuántos goles ha hecho viniendo desde la banda y tú aseguras que se ha sentido incómodo, ¿tú hablaste con él? A mí él no me ha dicho nada. A Hárold y a los demás apenas les tocaremos con guantes de seda para llegar físicamente bien. Al goleador déjenmelo tranquilo que sabremos como utilizarlo”.

