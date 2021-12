“El coche lo llevaba un amigo”, Jonathan Viera sobre el accidente de su Lamborgini

23-08-2021 Jonathan Viera ficha por Las Palmas DEPORTES UD LAS PALMAS

En la madrugada del 19 de diciembre se conoció que uno de los vehículos en propiedad de Jonathan Viera de la marca Lamborghini sufrió un accidente.

El automóvil deportivo de alta gama, que aparece como propiedad del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, apareció empotrado contra un árbol en Playa del Inglés, una conocida zona turística de la isla del sur de Gran Canaria.

Luego de que se conociera a quién pertenecía el carro, por medio de las redes sociales los seguidores del futbolista preguntaron por su estado de salud.

Frente a esto, el jugador publicó por medio de sus cuentas personales de Instagram y Twitter un comunicado sobre el accidente. “Ante la publicación de unas imágenes en las que se observan las consecuencias del accidente sufrido por un coche de mi propiedad, aclaro a quienes se han preocupado por mi estado de salud que yo no conducía el coche”.

Y añadió que: “el coche lo llevaba un amigo, quien afortunadamente se encuentra en perfecto estado. Muchas gracias a todos”, concluyó el capitán del equipo de la Unión Deportiva Las Palmas .

Hasta el momento se conoce que el amigo de Viera no requirió atención médica tras chocar contra un árbol. El vehículo sufrió daños en su parte delantera y en el lateral izquierdo, confirmó el diario La Provincia.

Además del pronunciamiento del futbolista, por medio de las redes sociales del equipo se compartió la información que dio Viera sobre el accidente para aclarar que no se encontraba en el automóvil. Asimismo, ha agradecido las muestras de preocupación por su estado de salud tras conocerse los hechos. Aunque, hasta la fecha, Viera no ha dicho si él iba o no de copiloto de su Lamborghini.

El equipo de Viera, quien jugó de titular, perdió en la noche de este sábado por la mínima en su partido ante el SD Éibar en el Estadio de Gran Canaria. A futbolista se le vio bastante molesto con el árbitro del encuentro y también con jugadores del equipo rival.

Cabe resaltar que la plantilla del primer equipo de Las Palmas se encuentra de vacaciones hasta el próximo 27 de diciembre cuando empezarán a preparar el primer partido del próximo año ante el Tenerife.

