“La final la vamos a jugar como tal, con buen fútbol, con carácter”: Teófilo Gutiérrez

El emotivo homenaje de los hinchas del Junior a Teófilo Gutiérrez durante el partido con Cali

Este domingo se jugará el primer partido de la final de la Liga BetPlay entre Deportivo Cali y Deportes Tolima a las 6:00 p.m. en el estadio del cuadro azucarero. El próximo duelo será el miércoles 22 a las 7:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro.

Previa al primer partido, la figura del equipo caleño, Teófilo Gutiérrez, dio una rueda de prensa en la que habló de cómo la hinchada del Cali lo ha acogido, cómo esperan asumir la final y también sobre las palabras para los que no han ganado títulos en el plantel. Recordemos que el delantero de Barranquilla con el Junior se llevó dos títulos, en 2018 y 2019.

Primero contó cómo ha sido el cariño de la hinchada. “El cariño es sinónimo de alegría, el carisma que uno le pone en el camerino, en los partidos, la picardía que me caracteriza, y más con este rival que me conoce. Esta tiene un sabor aún más bonito. Le he tomado un gran cariño a este club, por los compañeros, el entrenador, la gente, y hemos llevado a la gente a enamorarla con nuestro fútbol, eso se va a reflejar en un estadio lleno, una presión muy grande. Nos estamos acostumbrando a esto, el profe nos ha dicho lo que quiere y esperamos marcarlo para que la gente lo disfrute”.

Para este semestre del torneo local el exdelantero de la selección de Colombia se convirtió en el ícono del Cali. “Me he rodeado de gente ganadora. Hay jugadores que han estado en torneos internacionales, que han estado en selección. Mis compañeros me han hecho subir el nivel. Tenemos grandes seres humanos, gente con hambre, con deseos de ganar esta liga y vamos camino a ganarla, no tengo duda de ello. Me abrieron la puerta del Cali, no tengo como pagar eso y voy a dar la vida por ello”.

Y añadió que: “Son jugadores que tienen hambre de título y se les ve en los ojos, cuando entrenan, como se comportan, jugadores de nivel. Tenemos la fortuna de tener un gran entrenador. Dejamos afuera a Junior, Nacional, esos son equipos de finales. Estamos en finales jugando domingo-miércoles, eso no hay excusa. Eso es como cuando te invitan a una fiesta, debes ir bien presentado”.

“Creo que es el amor a la pasión, al fútbol, querer enamorar primero a nuestras familias con el juego, después a la ciudad de Cali, a Colombia, respetando a los rivales. Las finales son de detalles y hemos marcado mucho el camino, con mesura pero teniendo claro el objetivo, Cali ha llegado por mérito propio, porque va al frente, porque no es fácil para el rival. Eso me ha dejado tranquilo. El equipo ha sido humilde, trabajador y con hambre de título”, agregó Teófilo.

Por último dijo que consideraba que le espera al Tolima. “Una final. La vamos a jugar como tal, con buen fútbol, con carácter. Esas son las que nos gustan a mí, a mis compañeros, respetando al rival pero con el objetivo al frente”.

Partido de ida:

Fecha: Domingo 19 de diciembre

Deportivo Cali Vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m..

Estadio: Deportivo Cali.

Partido de vuelta:

Fecha: Miércoles 22 de diciembre

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m..

Estadio: Manuel Murillo Toro.

