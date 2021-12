Nuevo enfrentamiento entre Petro y Fajardo: “haber votado en blanco fue lo más responsable”

Senador Gustavo Petro y exgobernador antioqueño Sergio Fajardo. Fotos: Colprensa.

Este sábado, 18 de diciembre, se vivió un nuevo enfrentamiento entre los precandidatos presidenciales Gustavo Petro y Sergio Fajardo a través de Twitter.

Ambos políticos buscan nuevamente llegar a la Casa de Nariño en las elecciones de 2022 así como lo hicieron en 2018 cuando Petro e Iván Duque lograron pasar a segunda vuelta, mientras que Fajardo se quedó corto de votos y aunque tuvo un apoyo importante decidió votar en blanco y no apoyar a Petro.

En entrevista con la W Radio fue cuestionado por esa decisión de irse a ver ballenas en un momento crucial para el país. “Yo voté en blanco y voté a conciencia, y lo volvería a hacer si estuviera en esa circunstancia”, dijo.

En ese mismo espacio, el precandidato de la Coalición Centro Esperanza, contó que cuando no ganó tuvo un gran agotamiento físico, estrés y que cada día “le dolía algo diferente”, por lo que un amigo le propuso ir a ver ballenas en Nuquí. “Toda la vida había querido ver ballenas y yo puse en el Twitter: ‘me voy a cumplir un sueño que es ver ballenas’”, narró.

Pues estas nuevas declaraciones de que volvería a votar en blanco si a segunda vuelta pasan los candidatos que para él son los extremos políticos, propiciaron una respuesta de Petro en Twitter.

“Si ante sí se tiene un genocidio de todo un pueblo y la destrucción de la democracia, no hay más, si se es sensible y responsable, que detener con todo el ser comprometido, la destrucción democrática y la masacre”, escribió el líder de la Colombia Humana.

A lo que Fajardo respondió de manera contundente que por esos ataques es que votó en blanco. “Cada día que pasa, y cada ataque suyo, me reafirma que haber votado en blanco fue lo más responsable. Cambiar un populismo por otro era no cambiar nada. En 2022, por suerte, no tocará decidir entre esas opciones antidemocráticas. No más miedo, no más rabia”, sostuvo.

Cada día que pasa, y cada ataque suyo, me reafirma que haber votado en blanco fue lo más responsable. Cambiar un populismo por otro era no cambiar nada. En 2022, por suerte, no tocará decidir entre esas opciones antidemocráticas. No más miedo, no más rabia. https://t.co/YY6wGkGtD6 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 18, 2021

Petro siguió con el debate y le contestó que él no habla de populismos sino de masacres. “No es lo mismo un movimiento desencadenador de masacres que el que no lo es. No vea críticas como ataques porque así es fácil pasar de la democracia a la tiranía”, cuestionó el precandidato del Pacto Histórico.

No estamos hablando de populismos, Fajardo, estamos hablando es de masacres. No es lo mismo un movimieneto desencadenador de masacres que el que no lo es.



No vea críticas como ataques porque así es fácil pasar de la democracia a la tiranía. https://t.co/TAjUEElRlR — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2021

Si bien la división entre Petro y Fajardo parece ser irreconciliable, esto no quiere decir que el exgobernador de Antioquia no resalte a otros precandidatos del Pacto como lo hizo hace unos días con Francia Márquez.

En un debate en Semana, Alfredo Saade argumentó que el aborto es un pecado para todos aquellos que siguen a Cristo, comentario que recibió una fuerte réplica por parte Márquez.

“Si abortar en este país es un pecado, los hombres, o la mayoría de los hombres de este país, estarían condenados a la hoguera”, fueron las palabras con las que comenzó la lideresa ambiental.

La precandidata extendió su comentario y anotó que, “la mayoría de los hogares colombianos son criados por mujeres, mamás cabeza de familia, que los hombres abortan y no asumen su paternidad, su responsabilidad paternal”.

Esta postura recibió el apoyo del precandidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien aseguró: “hablar de ‘aborto cero’ es facilista y cruel. Como dice Francia, termina siendo un cuento. Mientras tanto, miles de mujeres, especialmente las más pobres, siguen arriesgando sus vidas ante la imposibilidad de encontrar un aborto legal y seguro. El aborto debe ser legal”.

