Instituto médico de Bucaramanga habría suministrado carne de caballo a sus pacientes

Matadero que vendía carne de caballo y de burro en varias poblaciones del Atlántico. Fotos: Fiscalía

La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoria a un centro médico en Bucaramanga para establecer si se suministró carne de caballo a los pacientes y funcionarios de la entidad.

El proceso inició debido a la relación que existe entre los operadores del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en Bucaramanga y el instituto de salud, Isabu. Lo anterior, porque esos operadores son los mismos que suministraron carne de caballo y burro en algunos colegios de Bucaramanga.

Inicialmente, la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, desarrollará labores para recolectar evidencias que permitan iniciar una investigación. “Tenemos material probatorio que hará parte de las investigaciones que iniciará” esta oficina, dijo el contralor encargado de Bucaramanga, Rolando Noriega.

“Junto a la Fiscalía General de la Nación hemos adelantado las investigaciones al PAE desde hace más de un año, y hemos encontrado que hay posibles relaciones entre los operadores del programa y los del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu”, añadió el funcionario.

El contralor encargado de Bucaramanga aseguró que el motivo de esta investigación es establecer las relaciones contractuales entre los operadores y el instituto médico y buscar si hay irregularidades en ese sentido. Así mismo, se evaluará la calidad de los alimentos que se le suministra a los pacientes y funcionarios de la entidad.

El diario Vanguardia habló con el gerente de Isabu, Germán Gómez Lizarazo, quien aseguró que de haber existido ese tipo de irregularidades con los alimentos, ocurrieron en la administración anterior y no durante su gerencia.

“Durante mi administración no hemos tenido operadores relacionados con los del PAE. Eso no es de mi periodo. Nosotros le hacemos pruebas a las carnes y a los alimentos que se le suministran a los pacientes, y no hemos tenido ninguna información que se esté suministrando carne o algún tipo de alimentos que estén fuera de orden”, le dijo el funcionario a Vanguardia.

Casa por cárcel a uno de los comerciantes que suministró carne de caballo a los niños de Santander

El pasado 2 de diciembre se conoció que Fernando Trujillo, investigado por suministrar carne de caballo y burro a operadores del Programa de Alimentación Escolar en Santander (PAE), fue cobijado con detención domiciliaria. Según el juez primero penal de Bucaramanga, dicha medida se da por ser padre cabeza de familia.

Sobre Trujillo, conocido como alias el gemelo o el padrino, cursa una investigación por parte de la Fiscalía por el suministro de carne de caballo y burro entre mayo del 2018 y septiembre del 2019 a niños de los colegios de la ciudad bonita y varios municipios de Santander.

Según el ente acusatorio, el hombre, junto con otros socios, compraba caballos y burros en la costa Atlántica, los movilizaban con fichas falsas hasta Bucaramanga y allí los sacrificaba, luego trataba, la carne con químicos para alterar su color y contextura, intentando hacerla más blanda y darle un color rojizo. Posteriormente, las empacaban al vacío y le ponían sellos de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res.

El abogado de alias el gemelo o el padrino, César Montero, sostuvo en diálogo con RCN Radio que lo que hizo el juez fue cambiarle su lugar de detención, pero Trujillo continúa vinculado al proceso investigativo.

“No le revocaron la medida de aseguramiento, lo que hizo el juez fue sustituir la medida por domiciliaria, mientras tanto se sigue adelantando el proceso porque no es que haya quedado totalmente desvinculado, sino que se cambia el lugar donde está privado de la libertad”, indicó Montero.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien manifestó su descontento con la decisión del juez y señaló que aunque se opuso a esta determinación, un juez decidió cobijarlo con casa por cárcel.

