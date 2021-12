La historia del policía colombiano que desenmascaró a Álex Saab

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Tribunal Federal de Florida)

Antes de que Estados Unidos pusiera los ojos sobre Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro detenido en Miami, en Colombia un oficial de policía le siguió obsesivamente los pasos hasta llegar a un entramado internacional de blanqueo de capitales.

En 2018 el hoy general retirado Juan Carlos Buitrago, que fue director de la Policía Fiscal y Aduanera, recibió la misión de rastrear a un desconocido empresario colombiano de origen libanés en bancarrota, implicado en aparentes exportaciones ficticias a Australia.

Saab llamó la atención por sus conexiones de altísimo nivel con el gobierno chavista y más adelante, en plena debacle de la economía venezolana, por sus compras en el exterior destinadas al programa de distribución de alimentos subsidiados conocido como CLAP.

Saab, de 49 años, logró huir del cerco de la policía colombiana. En junio de 2020 fue arrestado durante una escala en Cabo Verde por requerimiento de la justicia estadounidense, que le formuló cargos por lavado de dinero.

Ya extraditado, se declaró inocente. Actualmente espera su juicio en Miami para los primeros días del próximo año. Frente a esto, Maduro intentó impedir sin éxito la entrega de Saab a Estados Unidos, incluso le concedió la nacionalidad venezolana y un título de embajador.

En los apartes de la siguiente entrevista, realizada por la Agencia afp, Buitrago describió la figura de Saab:

¿Por qué es tan importante Alex Saab para el gobierno de Nicolás Maduro?

Él fue, junto con Álvaro Pulido (prófugo), uno los testaferros que utilizó el régimen de Maduro para monetizar el dinero que necesitaba (...) para sobrevivir, resultado de las transacciones de oro, combustible y de cajas CLAP.

Eso hizo que Alex Saab (...) creara muchas empresas, más de 46 empresas que involucraban muchas personas en la región. Saab cumplía ya de manera directa funciones comerciales con los países amigos de Venezuela: con Turquía, China, Rusia, Irán... en el Líbano inclusive. Pero (en) el resto de países que no son amigos del régimen utilizaba empresas fachadas y terceras personas.

Él recibía oro y realizaba las transacciones de oro para monetizar el dinero y regresarlo al régimen, y también usufructuaba negocios de combustible. Y a través de otros negocios, entre ellos las cajas CLAP, era el encargado de conseguir en diferentes países del mundo - tanto en Asia, Centroamérica, Suramérica y en Colombia - todos los insumos y el abastecimiento para armar las cajas CLAP para entregarlas al gobierno de Maduro. Eso se hacía con productos de muy mala calidad y además a un sobrecosto que le permitía tener importantes ganancias, pero además generarle ganancias a los otros funcionarios del régimen.

¿Cuál es la conexión con Colombia?

En Colombia se llegó a un nivel de investigación financiera sobre los operadores, los testaferros, las empresas fachada. (Fueron) Cerca de 46 empresas con más de ochenta personas (...) involucradas, pero no se alcanzó a identificar las cabezas.

Hay (involucrados) de todos los matices: abogados aquí y en otros países que actuaban también como testaferros y que le ayudaron a lavar dinero, a limpiar su capital y a realizar transacciones, (...) empresarios, dirigentes políticos que le facilitaron gestiones y también recibieron dinero a cambio. Y todos los operadores que crearon empresas fachada detrás de las cuales estaban Alex Saab y Álvaro Pulido. (...) Negocios criminales alrededor de unos intereses para lavar dinero, para lucrarse y para permitir la sobrevivencia del régimen.

Alex Saab será investigado por la Fiscalía de Colombia, por solicitud de Ecuador

La Fiscalía General de la Nación abriría de nuevo una investigación contra Álex Saab, tras la decisión del Congreso de Ecuador en la que determinó que el abogado colombiano habría participado en hechos de corrupción entre ese país y Venezuela.

Cabe resaltar que son varios los entes acusadores que investigarían al hoy preso en los Estados Unidos. Por su lado, el parlamento ecuatoriano solicitó que no solo en el territorio colombiano se indaguen las actuaciones ilegales de Saab, sino que también participen las fiscalías de Venezuela, Panamá y Estados Unidos.

En las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización se indicó que las empresas ecuatorianas que participaron en negocios con la firma de Saab, “Foglocons”, fueron creadas con el único objetivo de generar operaciones ficticias.

También precisó que varias compañías involucradas estaban domiciliadas en países como España, Colombia, Holanda y Estados Unidos, que se beneficiaron pese a no ser parte de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) que participaban del sistema “SUCRE”.

Esposa de Alex Saab habló de la investigación en su contra

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, habló por primera vez sobre la investigación que hay en su contra por presunto lavado de dinero en Italia. En 2019, las autoridades italianas incautaron un apartamento de lujo en Roma valorado en 4,7 millones de euros; además de 1,8 millones de euros y ocho obras de arte que estarían, de acuerdo con medios italianos, vinculados a la exmodelo.

Fabri, en una entrevista para CNN en Español, aclaró que el procedimiento judicial se trata de una persecución política y aseguró que intentaron usarla como “chivo expiatorio” para dar con los pasos de Saab.

“Cuando empieza esta investigación me vi víctima de una persecución política, me usaron como un chivo expiatorio con el fin de llegar a Alex. Además de esto, ellos también crearon un personajes para desacreditar a mi persona en los medios. ¿En qué se basaron? No me conocen, diciendo muchas cosas que no son verdad”, dijo Fabri para CNN en Español.

De acuerdo con dicha entrevista, la adquisición del apartamento se hizo por medio de la firma Kinlock Investment, creada por su cuñado Lorenzo Antonelli. Los fondos supuestamente provenían de los contratos que logró el empresario colombiano con el gobierno de Venezuela.

Y añadió que: “Esta compañía era negativo, tenía una deuda que yo tomé a mi cargo y compré los derechos de vivienda de este apartamento”, expresó. Además, confirmó que Antonelli es una de las personas en quien más confían. “Ha trabajado cerca de Alex porque es una persona de súper confianza de nosotros, de la familia”, agregó.