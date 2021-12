Los 5 tips para tener una relación sana, según Evaluna y Camilo

Corría enero del año 2018 cuando Evaluna Montaner (actriz/cantante venezolana) y Camilo Echeverry (cantante colombiano) publicaron en el canal de YouTube que tienen en conjunto un video bautizado como: “5 tips para una relación más sana”, los cuales, según la cantante venezolana: “Son tips que estamos dando de nuestra relación, lo que hace funcionar nuestra relación”. Vale aclarar que, por aquella época los artistas eran novios.

De este modo, sus consejos de pareja fueron: “Tener a Dios como centro de nuestra relación, saber el lenguaje del amor del otro, tiempo de calidad, decisión y confianza, además de cada relación es diferente”.

En julio de ese mismo año (2018) el noviazgo de los artistas se convirtió en un compromiso matrimonial y, dos años después, específicamente en febrero de 2020, se unieron en matrimonio en Miami (Estados Unidos). Ahora, en octubre pasado comunicaron que vivirán por primera vez la experiencia de ser padres. Con todas estas novedades en su historia sentimental, Evaluna y Camilo vuelven a poner sobre la mesa el tema de los ‘Tips para tener una relación sana’.

Los nuevos tips de la pareja para una relación sana:

El escenario en el cual expusieron sus argumentos al respecto fue ‘En la sala with Evaluna’, podcast de la también actriz. Si bien tienen puntos en los que coinciden con lo anteriormente mencionado, también hay nuevos consejos. Aunque Camilo empezó por resaltar: “Lo primero que hay que decir es que nosotros no somos profesionales y que estos son cinco tips que nosotros creemos que pueden… que nos han servido a nosotros, es algo muy personal y que no es universal”.

Enseguida, desplegaron su lista que comenzó con el amor propio. “Antes de uno poder estar en una relación sana, uno tiene que estar sano con uno mismo… muy clara su salud mental, espiritual… si uno no se ama a uno mismo, ¿cómo va amar uno a alguien más? o ¿cómo se va a dejar amar?”, comentó el intérprete de ‘Manos de Tijera’.

También incluyeron la comunicación, contabilidad, el tiempo de calidad y algo que titularon como ‘luces y sombras’, el cantante colombiano vuelve a tomar la palabra aquí: “Lo importante que es uno tener la certeza que la persona con la que uno está lo ama a uno con las luces y sombras que uno tiene… las cosas bonitas y las no tan bonitas, virtudes y defectos, triunfos y derrotas. Uno está lleno de las dos cosas”.

Por otro lado, durante esta entrevista de Evaluna Montaner a su esposo, también destacaron entre los temas la manera en cómo cuidarán de su hijo o hija, quien recibirá el nombre de Índigo. Por cierto, Camilo Echeverry comentó a EFE algunos de los factores por los que les gustó tal nombre: “Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo (…) No es sólo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, reseña ¡Hola! México.

No hay que dejar por fuera que durante todo el proceso de embarazo, la pareja optó por no tener información respecto de si su primogénito es niño o niña.

SEGUIR LEYENDO: