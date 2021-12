No habría más: el futuro de Edwin Cardona estaría lejos de Boca Juniors en 2022

Las lesiones y un par de polémicas fuera de las canchas empañaron las actuaciones de Cardona vistiendo la camisa del conjunto azul y oro. Foto: @fotobairesarg

El partido entre Boca Juniors y FC Barcelona por la Copa Diego Armando Maradona pudo ser el último de Edwin Cardona con el xeneize. El conjunto argentino, que no hizo efectiva la opción de compra al Club Tijuana, tampoco estaría dispuesta a negociar una nueva cesión.

Este 15 de diciembre en SportsCenter, el periodista Emiliano Raddi, que cubre de cerca la realidad del Azul y Oro, informó que el volante creativo cafetero al parecer deberá regresar al club mexicano los próximos días. Aunque Cardona tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Boca, a partir de este miércoles todo el plantel saldrá a vacaciones.

“El partido contra el Fútbol Club Barcelona que se disputó el martes, creo que fue el último partido de Edwin Cardona con la camiseta de Boca Juniors, que ya le informó a Xolos de Tijuana que no hará uso de la opción de compra y tampoco, creo, que negociará una continuidad”, afirmó.

La noticia del paso al costado del colombiano se daría a conocer luego de una reunión entre el DT Sebastián Battaglia, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Desde las últimas semanas se habló de la dificultad de comprar la ficha de Cardona dado su elevado costo, cerca de 5 millones de dólares, y la negociación de una nueva cesión estaría en entredicho por las polémicas que han girado en torno a él en partidos claves del xeneize esta temporada.

Para reforzar el equipo de cara a la temporada 2022, en la que participará en la Copa Libertadores gracias al título de la Copa Argentina sobre Talleres de Córdoba, Boca tendría bajo la lupa al paraguayo Ángel Romero, un jugador con características de ‘10′, también pretendido por un conjunto de la liga catarí.

“Ángel Romero está en carpeta para reforzar al equipo para la próxima temporada. Eso sí, también hay que decir que está cerca del fútbol de Catar, pero es uno de los opcionados”, añadieron en ESPN.

LAS POLÉMICAS POR LAS QUE CARDONA NO DESLUMBRÓ EN BOCA

Apenas ocho días atrás, el 9 de diciembre, cuando Cardona levantó el título de la Copa Argentina, se refirió a las polémicas en las que estuvo envuelto este año. La primera de ellas tuvo que ver con su ausencia en octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, dado su regreso autorizado para compartir con su familia en Colombia una vez terminó la Copa América.

“Cuando dijeron que no quise venir contra Mineiro, eso no fue así. Cuando salió un video en el que estaba celebrando no fue como la gente lo vio. Estaba con mi familia y fue una sorpresa de mi mujer porque aparecí con alguien cantando y es solo porque me gusta ese cantante. También sé que uno queda como expuesto y uno se equivoca y tiene que asumir el error”, expuso en TyC Sports.

La segunda polémica se relaciona con un presunto acto de indisciplina en el que también estuvo envuelto Sebastián Villa y el peruano Carlos Zambrano, por el que no fueron titulares el 30 de noviembre en un decisivo partido liguero ante Newell’s.

“Dijeron que no había llegado en óptimas condiciones y no fue así. Hablamos con las personas que teníamos que hablar, quienes están a cargo. Hablé con muchas personas del club y me dijeron que maneje las cosas así y así se manejó”, explicó.

Lo cierto es que sus actuaciones fuera de la cancha prevalecerían sobre la magia cada que toca la esférica en la dirigencia de Boca Juniors para determinar su continuidad.

