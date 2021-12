Comisión de Acusaciones de la Cámara archivó investigación contra Iván Duque por la “ñeñepolítica”

Este 15 de diciembre la Comisión de Acusación citó para las 7:30 a. m. a los congresistas que la componen para votar el archivo de la investigación contra el presidente de la República Iván Duque. En la votación finalmente se decidió archivar el proceso contra el mandatario que lo relacionaba al escandalo por la nenepolítica.

De acuerdo con los reportes en la votación 12 de los miembros votaron por el Si; y tan solo 2 de los congresistas se opusieron ha archivar el caso, los representantes de la Alianza Verde Mauricio Toro y Wilmer Leal.

En sus redes sociales, Toro denunció que en el proceso hubo irregularidades, pues no se hizo la investigación exhaustiva que se debía ni se fue más allá de lo que registró el CNE. “Yo les pido seriedad y profundidad en uno de los casos más graves que involucra al actual Presidente @IvanDuque. Este Auto no se puede aprobar porque no ha hecho una investigación juiciosa y rigurosa”, anotó en la plenaria el representante del Partido Verde.

Además, agregó que existe audios que ponen en evidencia el ingreso de dineros del Ñeñe a la campaña presidencial de Duque y que están siendo ignorados. “Todo el país ha oído en los audios de Caya Daza (tan cercana y conocida en el @CeDemocratico)... esta investigación es superficial y mediocre... ni siquiera se ordenaron inspecciones judiciales”, puntualizó.

Finalmente Mauricio Toro, hizo énfasis en que la decisión fue, incluso, tomada sin una recusación contra Óscar Villamizar donde se pedía se inhabilidad para participar en la votación por su cercanía con el Cetro Democrático y el presidente.

“Es evidente que el señor Óscar Villamizar, al pertenecer al mismo partido político que el investigado y teniendo una estrecha relación con este al ser jefe y líder del Centro Democrático, carece de imparcialidad objetiva, en tanto que funge en la actuación judicial como ‘juez’, es decir, toma decisiones sobre un supuesto de hecho que es materia de investigación en aras de establecer una posible comisión de un delito por parte del doctor Duque Márquez, en lo que se ha conocido en la opinión pública como la ‘Ñeñepolítica’”, se lee en la recusación de fue presentada por el senador Gustavo Petro.

Sin embargo, la decisión que tomó la Comisión no fue sorpresiva, ya que los congresistas del Verde había denunciado la falta de minucia en el caso. Incluso, este 14 de diciembre, Toro publicó un documento en el que recordó las grabaciones donde se escucha a Caya Daza (asesora de Álvaro Uribe y de la campaña presidencial de Duque) hablando con el difunto narco Ñeñe Hernández sobre la presunta compra de votos y de un dinero que pasaron “por debajo de la mesa”.

Advirtió que luego de que el CNE no encontrara irregularidades, pese a las 1.500 interceptaciones que le hicieron las autoridades a Daza, la única investigación que sigue abierta contra el jefe de Estado es la denuncia interpuesta ante la Comisión de Acusaciones. Un caso que llegó a las manos del representante Villamizar y de John Jairo Cárdenas del Partido de La U.

“El congresista Villamizar radicó un Auto el 30 de noviembre proponiendo ARCHIVAR el caso. Como argumento principal dice que el CNE no encontró nada raro en las cuentas de la Campaña Presidencial. Aunque Cárdenas debía firmar también ese auto, solo fue firmado por Villamizar”, sostuvo Toro.





SEGUIR LEYENDO