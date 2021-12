Anastasia Rubio Betancourt, la sobrina de Ingrid Betancourt que quiere ser congresista

Aunque Ingrid Betancourt no ha querido lanzarse a la política ni como candidata al Congreso y menos como fórmula presidencial, sí ha incluido en los listados a alguien de su familia en quien, según dice, confía plenamente, no solo por las ideas que tiene sino por el estudio que ha realizado y las nuevas audiencias a quien puede llegarle. Se trata de su sobrina Anastasia Rubio quien, a pesar de no tener experiencia en la política, sí ha estudiado y trabajo en pro de los ciudadanos y sus necesidades.

Este último punto lo demuestra a través de su fundación Linkaid, una organización sin ánimo de lucro en donde ella misma gestiona ayudas para las personas que han tenido problemas por cuenta de la pandemia. Adicional entre sus estudios se destaca que estudió Política, Filosofía y Economía en la Universidad de Warwick, en París, en donde ha vivido gran parte de su vida y luego cine y teatro en la misma ciudad.

Aunque las carreras que ha estudiado y el trabajo que ha ejercido no combinan mucho con la política, Anastasia Rubio aseguró que por medio de este arte ha trabajado y ayudado a personas con necesidades y les ha dado voz a través de programas sociales. En una entrevista con La W, la joven contó que gracias a la cercanía con su tía ha podido identificar los problemas sociales que tiene el país y a identificar las necesidades de las víctimas.

Además, aseguró que se lanzó a la Cámara a hacer campaña solo con los ahorros que ha recogido trabajando como fotógrafa y que detrás de sus ganas de trabajar por el país no hay un político que la esté financiando o una persona externa que la esté apoyando.

“Estoy aquí con mi obra social solamente para esta campaña, tampoco tengo una fortuna personal,nadie me está apoyando financieramente. Yo tengo mis ahorros como fotógrafa, vengo con mi cédula, mis ideas y mis ganas de trabajar por Colombia en sacar proyectos adelante”, comentó en La W.

De acuerdo con lo que recordó la Blu Radio, el movimiento de Verde Oxígeno fue fundado en 1998 por Betancourt, y logró, para ese año, en las elecciones, conseguir más de 160.000 votos que le permitieron, posteriormente, ocupar dos curules en el Senado. Además del espacio que se ganó Íngrid Betancourt, Margarita Londoño, se quedó con el otro. “Felicitamos a la familia Galán y a los miembros del Nuevo Liberalismo por esta gran y justa victoria”, comentó en el video en el que entregó la noticia. La política felicitó, a su vez, a la familia del exlíder conservador Alvaro Gómez Hurtado.

En una entrevista con esa emisora, en la mañana de este lunes, aseguró que ahora, con esto, los colombianos tendrán otro espacio para hacer política. “Aspiro que Oxígeno participe en ese cambio (...) Es apoyar a la Coalición de la Esperanza. Estoy convencida que es la opción que puede cambiar al país de manera firme, pero tranquila, sin violencia (...) es importante que luchemos por tener una opción buena”, enfatizó para los micrófonos de ese informativo.

Antonio Sanguino, senador y ejecutivo nacional del Partido Verde, le dio la bienvenida a Betancourt y explicó que el Partido Verde Oxígeno es una fuerza política hermana. “Bienvenida Ingrid Betancourt (...) Esta buena noticia fortalece la opción de cambio democrático que reclama Colombia”, escribió.