Yuranis León sobre críticas por su rol de madre: “No necesito ser una buena mamá para las redes sociales”

Yuranis León. Foto: Instagram @yuranisleonmrblack

Al hablar del campo familiar de Yuranis León, es de mencionar que vivió por primera vez la experiencia de ser madre con el nacimiento de Yirlhe León. Posteriormente, repitió su rol como mamá cuando nació Korhaliz Sayonara, de quien Mr Black (cantante de champeta y pareja actual de León) es el padre.

Ahora, en una época protagonizada por las redes sociales, cualquier mínima cosa que se publique, incluso hasta lo que no sea publicado, se convierte en tema de conversación, críticas y especulaciones entre las mismas redes sociales y los medios de comunicación, especialmente con relación a las figuras públicas. Por ejemplo, por este tiempo un usuario o usuaria le hizo llegar a Yuranis León el siguiente interrogante: “Aprende a ser mamá, solo sabes estar detrás de Mr”.

Enseguida, la cartagenera dio cuenta con su respuesta que el ser una buena madre es una cosa que ejerce netamente para sus hijas, independientemente de lo comentado en redes sociales.

“… Para la desdicha de muchas que les pica verme con mi esposo les digo que seguiré estando con él. Mi papel como mamá no tengo por qué asumirlo aquí, lo asumo donde se debe, en casa inculcándoles valores, responsabilidad, siendo amiga, consejera, siendo una enemiga para ellas cuando las corrijo, cuidándolas cuando están enfermas; pero lamentablemente en la vida no todo es color de rosa, si no sales a trabajar nadie tocará a tu puerta para darte y eso ellas lo saben muy bien porque al igual que su papá y mi persona ellas también vivieron el proceso desde abajo, saben lo dura que es la vida… No necesito ser una buena mamá para las redes sociales, necesito serlo para ellas y ya lo soy”, redactó en sus Historias de Instagram.

No hay que dejar por fuera que, Yirlhe León – quien actualmente va por sus 20 años de edad – aparentemente no tiene comunicación con su padre biológico, empero, la joven sí ha desarrollado un estable relación padre-hija con Mr Black. Por su parte, la pequeña Korhaliz Sayonara tiene 10 años.

Por otro lado, el noviazgo de Yuranis León y el cantante de champeta se convirtió en matrimonio en el año 2018, por aquella época su historia sentimental iba por los diez años de duración.

Historias de Instagram de Yuranis León. Foto: @yuranisleonmrblack

La respuesta de Yuranis León a quien la insultó por su manera de vestir:

Un ser humano se compone de múltiples aspectos y, a la vista de los críticos, haters, detractores y demás… todos y cada uno de estos factores son dignos de ser juzgados, algunos, por ejemplo, se ensañan contra la imagen de alguna persona, ya sea su físico o su vestuario. En el caso de Yuranis León, un usuario o usuaria la describió de una manera ofensiva por sus looks, específicamente le hizo llegar un comentario que dice: “¿Por qué te vistes como una pu#& barata?”.

Posteriormente, la también cantante de champeta dio cuenta destacó que el vestuario en nada tiene que ver con lo que una mujer es o no es.

Historias de Instagram de Yuranis León. Foto: @yuranisleonmrblack

SEGUIR LEYENDO: