Superman López confiesa: “Después del Tour de Francia, no veía el continuar con Movistar”

Desde que Miguel Ángel López abandonó la Vuelta a España 2021 en la etapa 19 al salir del podio en la clasificación general, se ha especulado qué pasó en el interior del Movistar Team para que el boyacense diera un paso al costado. Para la escuadra española, obedeció a la frustración del boyacense por perder tiempo con los mejores de la carrera, aunque el pedalista manifieste que fue por inconformismo hacia algunas directrices de su equipo, aparentemente para favorecer a Enric Mas.

Pues bien, este 13 de diciembre Superman López manifestó que desde el Tour de Francia, carrera que también abandonó debido tanto a las caídas como a su condición de salud, pensó en su continuidad con el Movistar. En apariencia no se veía allí más de una temporada.

“Después del Tour de Francia, no veía el continuar con Movistar otros dos años más. Si las circunstancias de carrera hubieran sido diferentes en la Vuelta a España, hubiéramos conseguido un mejor resultado”, comentó en conversación con Win Sports.

Para el nacido en Pesca (Boyacá), quizá lo mejor hubiese sido tener un líder definido en la ronda ibérica, en la que compartió liderato con Enric Mas. En la Vuelta, además, López ganó la jornada reina: le dio al Movistar Team la única victoria de etapa en una carrera de tres semanas en este 2021, justo un día antes de su retiro.

“Los que saben de ciclismo y han pedaleado saben que el día anterior ganas la etapa y ¿al otro día eres el malo del pelotón? Eso es imposible”, agregó.

Aunque Miguel Ángel no dio detalles de lo ocurrido dejó entrever que en el equipo. bajo la batuta de Eusebio Unzué, le sería difícil consolidarse como capo de filas. Al parecer, habría una tensión con Mas, así como en su momento la tuvo Nairo Quintana con Mikel Landa, hecho que desencadenó la salida del hombre de Cómbita (Boyacá) al Arkea-Samsic.

“Es cuestión de mirar en una balanza y ver que yo ya no quería estar ahí sacrificando unas cosas por otras, eso sumado a la tensión y otras cosas que pasan. Soy el malo del paseo y el que se lleva las críticas, pero a veces a hay que pensar en lo personal, en cómo se siente uno, en cómo se vería uno en un año y en si va a seguir con ese mismo ambiente o en si pasa a un lugar totalmente diferente”, agregó.

A ello se sumó que su equipo no le diera el aval de correr con Colombia en las justas de Tokio: “Pensaba en la olimpiada porque estaba seleccionado para ir a mi segunda olimpiada, eso es algo grande y que hace ilusión, pero me llevé la sorpresa de que el equipo no me dio permiso”.

COMPETIRÁ EN EL GIRO DE ITALIA 2022

Ante la duda de los aficionados, una semana atrás Miguel Ángel López aseguró que su meta con el Astana-Premier Tech en la temporada que se avecina será el Giro de Italia:

“Apuntaré al podio del Giro, pero sueño con una victoria final. He estado cerca varias veces, por lo que puede ser el momento de pensar en lograrlo este año. No es fácil ganar una gran vuelta, pero creo que puedo soñar con ello y hacer todo lo posible con el equipo para estar preparados y en forma para ganar o al menos luchar por la victoria”.

En el Giro, Miguel Ángel López también compitió en la edición 2019, en la que finalizó séptimo, y en la edición 2020, aunque tuvo que retirarse tras una grave caída en la contrarreloj individual. Tal vez, en 2022, el escarabajo pueda ganar su primera grande, y qué mejor que una en la que ya brillaron tanto Nairo Quintana (2014) como Egan Bernal (2021).

