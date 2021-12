Los cuatro precandidatos del Centro Democrático irán a la lista del uribismo al Senado. (Colprensa-Sergio Acero)

Este lunes 13 de diciembre finalizan las inscripciones para los aspirantes al Senado, Cámara de Representantes y de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz del 2022 y es por esto que desde los diferentes partidos se están ultimando detalles para colocar en las listas a sus mejores aspirantes.

En las últimas horas se conoció desde el partido Centro Democrático que los precandidatos presidenciales que participaron en la encuesta para escoger el candidato oficial del partido serán incluidos dentro de la lista al Senado de la República.

Así lo dio a conocer el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, quien por medio de su cuenta oficial de Twitter publicó que Alirio Barrera, Rafael Nieto y Paloma Valencia serán parte de la lista al Senado. Esto, además de María Fernanda Cabal, quien ya tiene listo su puesto con el número 100 de la lista abierta.

“Buena noticia para el Centro Democrático: Todos nuestros precandidatos aceptan participar en la lista al Senado; Gracias: María FDA Cabal, Paloma Valencia, Alirio Barrera, Rafael Nieto”, indicó el exsenador en el mensaje de sus redes sociales.

Y es que cabe recordar que los cuatro precandidatos mencionados participaron en una encuesta a la interna del partido para elegir el candidato que los representaría en las presidenciales, candidatura que finalmente ganó Óscar Iván Zuluaga.

De igual manera, la lista al Senado, según anunció el propio expresidente Álvaro Uribe, será encabezada por Miguel Uribe Turbay, y en el caso de María Fernanda Cabal, el partido confirmó que ocupará el puesto número 100 por petición propia de la actual senadora. Por su parte Alirio Barrera tendría el número 2 y Paloma Valencia el 10.

El pasado domingo 5 de diciembre Álvaro Uribe señaló: “En agosto de 2020, en las dificultades de la pandemia y en las personales, estas por el proceso judicial de quienes sólo me conocen por la tergiversación de adversarios, acordé con el joven Miguel Uribe Turbay que él asumiría encabezar la lista al Senado de la República. Lo hice en virtud de una atribución estatutaria, que poco ejerzo, porque prefiero la discusión y búsqueda de consenso en el seno del partido”.

Esta decisión generó diferentes controversias dentro del partido de Gobierno, tanto así que en las últimas semanas la senadora de esa colectividad, María Fernanda Cabal, ha controvertido la opinión pública, no solo por la polémica en torno al candidato presidencial que salió elegido, sino que también por la elección del el gran derrotado en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2019 como cabeza de lista al Senado.

El pasado 9 de diciembre la senadora del Centro Democrático anunció a la FM que finalmente se decidió que será la última en la lista y que ya ha preparado todos los papeles para llevar a cabo el proceso correspondiente.

“Ya que no tuvimos la cabeza, ahora vamos a pedir el último puesto. Pedimos el 100, independientemente de si haya o no esa cantidad de candidatos, porque es 100% coherencia y 100% firmeza”, afirmó.

En ese mismo diálogo, al preguntarle sobre su relación con el líder máximo del Centro Democrático y los favoritismos que se han visto en los últimos días, aseguró que no tiene problema con ello, pero que cuestiona algunas decisiones que toma ya que no tienen en cuenta la opinión del electorado.

“Uribe ha tenido su corazoncito más cerca de Paloma (Valencia) que a mí, pero eso no me genera resentimiento ni envidia. Mi reclamo al expresidente es que cuando usted premia el mérito, ese reconocimiento se irriga no solo en sus compañeros sino en el elector, cuando hay una intención política y un favor hay un resentimiento y eso tiene un costo”, agregó la senadora.

Es de resaltar que cada uno de los candidatos al Senado acumulará votos individuales sin importar su posición en la lista. Los que más obtengan serán los que terminen elegidos, contrario a la lista cerrada en la que se distribuyen los votos del partido, de acuerdo al orden en que se ubiquen los candidatos. Todos los partidos tienen plazo hasta el próximo 13 de diciembre para inscribir las listas de candidatos al Congreso de la República.

