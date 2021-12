El ‘jalón de orejas’ de Ricardo Montaner a Camilo y Evaluna

Evaluna Montaner se casó con Camilo y se mostró feliz junto a su padre, Ricardo (Fotos: Instagram)

El clan Montaner sigue siendo objeto de la opinión pública y desde hace algunos días se ha viralizado el ‘regaño’ que el patriarca de esa familia, Ricardo Montaner, le hizo a su hija menor Evaluna y a su esposo, el cantante colombiano Camilo Echeverry.

Por estos días, el intérprete de ‘Ropa cara’ está de gira con su show ‘Mis manos tour’ y en sus redes sociales no ha dejado de publicar su paso por varios de los países en los que ha deleitado a ‘La tribu’, como le dice a sus fans, con todo su repertorio musical.

En Instagram, donde suma más de 24 millones de seguidores, publicó una fotografía en la que se ve acostado junto a su esposa y en el que dejó un mensaje anunciando fechas y otros detalles de su gira. Sin embargo, lo que parecía ser un carrete de imágenes normales, terminó en un particular llamado de atención por parte de su suegro, Ricardo Montaner.

El cantante venezolano se ha destacado por ser férreo defensor de la familia, los momentos con ellos, y la unión en tiempos de dificultad. Además, en otras ocasiones les ha ‘jalado las orejas’ a su hija y yerno por sus evidentes y constantes expresiones de amor en internet.

No obstante, esta vez volvió a increparlos, pero no por sus muestras de amor, sino porque si Camilo y Evaluna siguen de gira, lo más probable es que no puedan compartir junto a sus demás familiares de las festividades de fin de año como la Navidad y el año nuevo.

“De gira... pero si estamos juntos y con ustedes, es como estar en casa”, escribió Camilo en la descripción de la publicación, donde también contó los países de América Latina en los que se presentaría en vivo.

“Ayer y hoy en Puerto Rico, Diciembre 7 y 8 en República Dominicana, Diciembre 9 y 10 en Colombia, Diciembre 12, 13, 14, 15, 16 y 17 en Argentina y Diciembre 27, 28 y 29 en México”, agregó Camilo, que desató el ‘regaño’ del papá de su conyugue.

Tras este texto, Ricardo Montaner, que próximamente se estrenará como abuelo de Índigo, el hijo que el colombiano tendrá con la venezolana, les recordó a la pareja que el éxito no puede opacar los tiempos en familia y por eso les exigió que el 24 y 31 de diciembre tendrán que darle pausa su gira y celebrar esas festividades junto a ellos.

“Ojo, Navidad y Año Nuevo con la familia!!!”, le comentó el patriarca del Clan Montaner a su yerno, autor de ‘Tú, tú'.

El "regaño" que Ricardo Montaner le da a Camilo y Evaluna

Recordemos que Camilo Echeverry se presentó este viernes 9 de diciembre y llegará hoy al mismo escenario en el Movistar Arena de Bogotá que, según él mismo lo ha confesado, le tiene bastante ansioso y expectante, pues será la primera vez en la cual toque para más de 10 mil personas en la capital colombiana.

En ese sentido, el músico antioqueño se reunió hace unos días con varios medios nacionales y contó qué espera del público bogotano en sus próximos conciertos.

“Me hace sentir orgulloso porque estos serán los dos primeros grandes conciertos que voy a dar en mi vida en Colombia, y obviamente en Bogotá. Es motivo de celebración que ‘La Tribu’ haya ido a conseguir tan rápido sus boletas, porque en medio de toda la reactivación y del éxito de varias de mis canciones, se sentía raro que todavía no pudiera (por motivos de sanidad) ir a tocar en mi propio país, pero lo haremos ahora y en esta época que es mi favorita”, expresó.

Sin embargo, ya en su espacio con Infobae Colombia, Camilo se animó a hablar sobre los planes que tiene para el año venidero: “el 2022 pinta como un año con un montón de cosas. Lo primero es la creatividad, cristalizada en su expresión máxima: el nacimiento de Índigo, porque ninguna creación más grande que la de nuestro primer hijo; y también en mi álbum, en el que estoy trabajando y sale a comienzos del año que viene, del cual ‘Índigo’ fue la primera cuota y se conocerá en los próximas semanas una nueva canción”.

