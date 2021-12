Bogotá, entre las ciudades con el transporte más inseguro para las mujeres

Frente a la reciente denuncia que hizo una mujer en redes sociales, en la que se escucha a un conductor de transporte público acosarla, el atraco que vivieron dos presentadoras de noticias en la capital, el abuso sexual y posterior robo que vivió una mujer en un taxi, el pasado 1 de octubre en la localidad de Kennedy, lleva a la mujer y su percepción a verse rodeada de escenarios peligrosos e inseguros en la capital del país.

De acuerdo con un estudio de la fundación Thomson Reuters, Bogotá ocupa el lugar de la ciudad con el transporte más inseguro para las mujeres a nivel mundial, seguida de Ciudad de México y Lima, asimismo, están Nueva Delhi y Yakarta.

De igual manera, la Cámara de Comercio de Bogotá en un estudio que presentó en febrero de este año, reveló que ocho de cada diez mujeres consideran que la inseguridad en Bogotá aumentó.

Por su parte, la fundación para el progreso de la Región Capital (ProBogotá), el pasado 15 de julio, reveló un informe de seguridad, con datos obtenido del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), la Policía Nacional y la secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el que cuatro de cada cinco mujeres consideran que Bogotá es una ciudad insegura

“Durante los primeros tres meses de este año delitos como el hurto a bicicletas, motocicletas y la extorsión incrementaron, al igual que la sensación de inseguridad, principalmente en las mujeres”, señaló el citado estudio.

Con video en redes, mujer denunció el acoso de un taxista en Bogotá

La denunciante reveló que ella tomó el vehículo en la 116 saliendo de un centro comercial, pero cuando se subió el hombre empezó a hacerle comentarios sobre su físico, sexuales y demás palabras incomodas que la hicieron sentir insegura.

“Al principio parecía que el señor charlaba simplemente, pero después empezó a hacerme preguntas personales y comentarios inapropiados”, relató la joven.

“A mí me gustaría que tú compraras un apartamento. Me fascinaría y te llenaría de besos si compraras una casita que hay aquí arriba (...) Imagínete tú llamándome por celular diciéndome: ‘mi amor dónde estás’”, se le escucha decir al conductor del taxi en el video.

Presentadora de CityTV denunció intento de secuestro en un taxi: “no sé si querían violarme o robarme”

Un verdadero susto se llevó Gabriela Cárdenas, periodista reconocida por presentar el espacio informativo de CityTV durante los fines de semana, al tomar un servicio de taxi en la popular ‘Zona T’ de Bogotá, durante la madrugada del 31 octubre.

“Nunca tomo un taxi en la calle, siempre lo hago por aplicación…pero hoy cometí el peor error del mundo. Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno, ninguno llegaba y ya me quería ir. El taxista era un muchacho de unos 23 años, le subió a la música y comenzó la carrera”, escribió Cárdenas contando lo que le sucedió en su Twitter.

El temor de la presentadora se dió cuando intentó descender del vehículo varias cuadras antes de llegar a su casa, pues un segundo hombre se le acercó e intentó taparle la boca para meterla de nuevo en el taxi.

“Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba: ‘¡auxilio, pero nadie salía. Cómo vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía”, detalló la comunicadora.