Apoyo de Petro en segunda vuelta dividió opiniones entre los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza

Este jueves 9 de diciembre Noticias Caracol y el portal La Silla Vacía realizaron, por televisión nacional, el segundo debate a menos de 5 meses de la primera vuelta presidencial. El turno fue para los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza: Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo y Carlos Amaya.

En uno de los segmentos del encuentro respondieron sobre las eventuales alianzas políticas que harían en una segunda vuelta presidencial; algunos de ellos anunciaron que recibirían el apoyo de Gustavo Petro, mientras que otros lo descartaron.

La temática consistía en que debían presionar un botón verde si respondían SÍ, un botón rojo si respondían NO o no oprimían ninguno, si no querían opinar. Cuando el panel de periodistas les preguntó si recibirían el apoyo del candidato del Centro Democrático, el uribista Óscar Iván Zuluaga, en unísono todos rechazaron la proposición.

Sin embargo, una vez se les preguntó por el líder de la Colombia Humana, las opiniones se dividieron. Por ejemplo, el exministro de Salud Alejandro Gaviria y el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya votaron que sí se unirían a Gustavo Petro en una eventual segunda vuelta.

Pero el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el exsenador Juan Manuel Galán rechazaron, casi que de inmediato, el hacer equipo con el líder del Pacto Histórico. Por otro lado, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y el hoy senador y director del movimiento ‘Dignidad’ Jorge Robledo se abstuvieron de contestar si se aliarían a Petro.

En otros apartes de ese segmento, los precandidatos de centro también opinaron sobre otros temas de manera rápida. A la pregunta de si estarían de acuerdo que las redes sociales castiguen a los políticos que promueven el odio, así contestaron:

Asimismo, al interrogante de si apoyarían la aprobación total del uso recreativo de la marihuana hubo un consenso y todos los aspirantes presidenciales votaron que sí.

La asistencia de los precandidatos de centro se dio el mismo día en que su alianza política anunció que competirán en las elecciones legislativas de 2022 con dos listas por separado, tanto en Senado, como en la Cámara de Representantes.

Mediante un comunicado, los integrantes de Centro Esperanza: Alianza Verde, Dignidad, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente y el partido Alianza Social Independiente (ASI) argumentaron que las dos listas con las que pretenden ganar curules alrededor de Colombia serán en “la mayoría de departamentos” con un único objetivo:

“Garantizar que un mayor número de colombianos provenientes de sectores diversos puedan competir para acceder al Congreso”, dijeron.

En ese sentido, se hace la claridad de que las dos listas son, por un lado, la lista cerrado al Senado del Nuevo Liberalismo y la otra tendrá los candidatos de partidos que tienen personería jurídica como Alianza Verde, Dignidad, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente y el partido ASÍ.

La coalición también aclara cómo se presentarán a la Cámara de Representantes: “Con respecto a las cámaras, el trabajo apunta a que se están haciendo listas conjuntas que no serán cerradas y hasta el momento no se ha hablado de listas cerradas en ese sentido”, informaron.

Además, dieron a conocer que luego de que el excandidato presidencial Humberto de la Calle desistió de encabezar la lista al Senado de la coalición Centro Esperanza, por ahora no se definen quiénes liderarán esos equipos que buscarán mayorías en el Congreso.

“Todos los elegidos dentro de las listas de la Coalición están unidos por una misma visión de país y por el compromiso de cambiar posturas políticas, en particular con acuerdos de bancada para inaugurar un nuevo tipo de gobernabilidad alejada del trueque de favores que ha llevado al saque político”, reza el comunicado.

