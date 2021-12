Silvestre Dangond fue pillado besando a una seguidora en un concierto

Luego de ser noticia hace poco más de un mes gracias un polémico video en el que se le ve muy cercano a una mujer que no es su esposa, Silvestre Dangond ha vuelto a ser tema de discusión entre el público colombiano por otra comprometedora grabación que, según la opinión de algunos, demuestra la mala hora que atraviesa su matrimonio con Pieri Avendaño.

De acuerdo con las imágenes que han venido rondando en redes sociales, el hecho tuvo lugar durante un concierto que brindó el artista vallenato en días recientes, justo cuando una de las asistentes sacó su celular para grabar parte de su presentación, pues se encontraba muy cerca a la tarima.

Sin embargo, sorprendida quedó ella y todos los que estaban a su alrededor, al ver la reacción de Dangond, ya que de manera inesperada se agacha y se acerca a su seguidora para darle un beso.

Las reacciones al video no se hicieron esperar y la controversia se suscitó apenas este comenzó a ganar sus primeras reproducciones.

“Amiga, date cuenta”, “increíble lo que le toca aguantar a la esposa de un cantante como estos”, “si hace esto debe ser porque ya no tiene compromiso alguno” y “esto es un claro mensaje de que ese matrimonio se acabó”; fueron algunos de los comentarios que despertaron las imágenes.

Por ahora, se espera que Silvestre Dangond o Pieri Avendaño (con quien se casó hace 10 años y tuvo 3 hijos) emitan un pronunciamiento oficial sobre toda la controversia y aclaren los rumores que rondan a su alrededor.

Vea aquí las imágenes en cuestión:

Otra de las polémicas que protagonizó recientemente el músico guajiro fue a raíz de una declaración hecha por Juancho de la Espriella, su antiguo acordeonero, en la que afirmó haber consumido drogas en su compañía.

En diálogo con el portal ERV Vallenato, el sincelejano aseguró que, aunque ya dejó atrás uno de los momentos más difíciles de su vida, no tiene problema en referirse a la vida de alcohol y drogas que llevó y que, incluso, le causó una profunda depresión y la ausencia en varios de sus compromisos artísticos.

“Qué hace uno tapando las verdades, yo ese tema lo hablo y si me lo preguntan lo contesto porque hoy en día yo cambié mi vida en un 100% en ese sentido, era un tema que a mis 19 o 20 años era semanal, pero si no lo cambiaba hoy no estaría en esta entrevista”, reconoció el músico.