Por una camiseta con mensaje contra el expresidente Uribe, no lo dejaron entrar a la clausura de los Panamericanos Junior de Cali

Captura video

En la clausura de los Juegos Panamericanos Junior en Cali, que se llevó a cabo el pasado 5 de diciembre, a la entrada del evento se presentó una situación que se denunció en las últimas horas a través de redes sociales.

La publicación, que contiene varios videos como pruebas, se dio en el perfil del joven activista Carlos Peña, quien compró su boleta para asistir al evento de cierre y contaba con su carné de vacunación, elementos solicitados para permitir el ingreso. Sin embargo, no lo dejaron ingresar y al cuestionar el motivo los uniformados le manifestaron que su camiseta no estaba permitida en el lugar.

“Ayer me dirigía a la clausura de los Juegos Panamericanos Junior en Cali. Ingresé por la zona de los parqueaderos y presenté en debida forma mi identificación, mi carnet de vacunación, mi tapabocas y mi boleta”, inició su relato en joven en sus redes sociales.

Continuó señalando que “una vez pasé los filtros, patrulleros de la Policía Nacional me impiden el ingreso aduciendo que tengo una camiseta que ‘no es permitida’”, lo que desató una polémica en la entrada. en medio de la cual Peña grabó todo lo sucedido.

En diálogo con Blu Radio, el joven manifestó que “afortunadamente conté con el privilegio de estudiar derecho y le dije ‘¿cómo así? ¿Por qué me dice eso?’ y me respondió: ‘sí, es que esa camiseta de Uribe no es permitida acá, esto es un evento deportivo y no político’. Me estaba vulnerando un derecho fundamental a la libre expresión”.

Una vez pasé los filtros, patrulleros de la @PoliciaColombia me impiden el ingreso aduciendo que tengo una camiseta que “no es permitida”. Sí, así como lo leen, según ellos, por órdenes de los organizadores está prohibida. (Ver video 1).



Sigue hilo🧵(2/6) pic.twitter.com/AgspPioBf6 — Carlos Peña (@CarlosOpina_) December 6, 2021

En el primer video el oficial que aparece en la grabación le die al joven que “no lo estoy dejando ingresar porque usted tiene una camiseta que hace alusión a política”. Lo que genera el descontento del joven, quien muestra su boleta y su carné de vacunación con esquema completo, “no estoy haciendo nada que los violente a ellos y pretenden que uno como ciudadano no manifieste su descontento”.

En la camiseta que portaba el joven se lee “Uribe paramilitar”. Peña siguió manifestándose por lo que él consideraba una “violación de sus derechos” al no permitirle el ingreso al evento deportivo.

En seguida llega al lugar otro uniformado que se identifica como el subintendente Carlos Carvajal, quien le dice que “aquí hay unos requisitos y no puede ingresar a una camiseta ... es un escenario deportivo ... ingrese con otra camiseta que no haga alusión política”. Ante estas últimas palabras, Carlos Peña reaccionó diciéndole al uniformado que “no puede decirme cómo vestir, estamos en pleno siglo XXI, irresponsable y mentiroso”.

Otro policía solicita mi cédula, logrando verificar que no contaba con antecedentes ni contravenciones.



Y nuevamente repite lo que minutos antes sus compañeros ya me habían dicho:



“No lo vamos a dejar ingresar porque tiene la camiseta de Uribe”.



(Ver minuto 1:20)



🧵(4/6) pic.twitter.com/4sfynNNGqo — Carlos Peña (@CarlosOpina_) December 6, 2021

La situación escaló hasta que llegó otro oficial, quien le pidió a Carlos Peña su documento de identificación para revisar sus antecedentes. “Otro policía solicita mi cédula, logrando verificar que no contaba con antecedentes ni contravenciones. Y nuevamente repite lo que minutos antes sus compañeros ya me habían dicho”, escribió el joven en Twitter.

El teniente Diego Gómez le explicó que “después de verificar con las personas encargadas, logística y mis superiores, lo que me dijeron es que esto es un evento deportivo no es un evento de política, entonces no puede ingresar con esa camiseta”.

Peña insiste en que hay una vulneración a su libre expresión y a expresar su malestar contra una parte de la política colombiana; sin embargo, el uniformado le dice que “las órdenes son las órdenes”. El joven mencionó que no iba a permitir que lo intimidaran con la amenaza de colocarle un comparendo, declaraciones que el uniformado señaló que no era de esa manera.

Finalmente, el teniente Gómez le dijo que la queja la podía presentar ante el PMU, “el reporte de la novedad que tenemos aquí, que no lo vamos a dejar ingresar porque tiene la camiseta de Uribe”, el joven le pidió que repitiera sus declaraciones, a lo que el uniformado rectificó que “no puede ingresar con la camiseta política”.

Finalmente, Peña manifestó que durante los minutos que se dio este problema no se presentó ningún funcionario de la Alcaldía para mediar la situación y, finalmente, no pudo ingresar al lugar.

