“Quiero bailar contigo toda la vida”: el romántico video de Daniella Álvarez y Daniel Arenas

Foto: @danarenas / @danielaalvareztv

El pasado 2 de diciembre, en medio de la reapertura que está viviendo el país en temas de eventos masivos, el Movistar Arena se convirtió en el escenario de ‘Sonora merengue’, un encuentro musical en el que se reunieron algunas de las voces más importantes del género. Daniella Álvarez y Daniel Arenas no se perdieron el evento y, además, compartieron imágenes de aquella noche, en la que bailaron y cantaron hasta el cansancio. Enamorados, y bailando ‘pegaditos’, la pareja, nuevamente, dio señales de lo estable que se encuentra el noviazgo que se confirmó el año pasado.

Mientras disfrutaban de las voces de Wilfrido Vargas, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Rikarena y los Hermanos Rosario, la pareja de novios compartió una divertida noche. “Llegó el día. Si quieres iniciar diciembre con el pie derecho hazlo hoy con la fiesta más grande del año, ‘Sonora Merengue’. Te esperamos pa’ bailar sin parar”, se lee en la información otorgada por la prensa del espacio destinado para este tipo de eventos. “El que no esté en ‘Sonora Merengue’ ¡Pierde el año! El Movistar Arena se convertirá en la pista de baile más grande de Colombia”, anunció la vocería del espacio el pasado 6 de noviembre.

“Quiero bailar contigo toda la vida”, escribió ella, en una publicación en su cuenta de Instagram, texto que acompañó con un corto video de ella bailando con su amor. Arenas, por su parte, compartió el mismo clip y el mismo video. La pareja no ha dudado en compartir diferentes momentos de su relación. Ya son varias las fotos de sus viajes, tanto nacionales como internacionales.

Su más reciente publicación tuvo que ver con las vacaciones que vivieron en México, específicamente, en El Arco, Cabo San Lucas, Baja California Sur. “Nuestro México lindo y querido, que belleza de lugar, conocer El Arco y disfrutar de los leones marinos. Pero aún más lindo que sus bellezas naturales, esta el cariño y hospitalidad de su gente. Que delicia conocerlo junto a ti”, comentó la modelo y presentadora. Fue por una de las tantas publicaciones de la pareja que, de hecho, se sospechó que ya estaban comprometidos, incluso, que se habían casado.

Un anillo en el dedo anular de Daniella emocionó a sus seguidores, sin embargo, la información no se desmintió ni se confirmó. “Qué fortuna es compartir cada día contigo desde el amanecer hasta el anochecer. Te amo”, escribió en otra de las fotos.

Así como Daniella mantiene pública su relación con el actor, ha estado hablando de otros aspectos de su vida. En la tarde del pasado domingo 5 de diciembre, por ejemplo, contó que estaba cumpliendo once años desde que se convirtió en Señorita Colombia.

“Hace once años, cuando tuve el honor de ganar el título de Señorita Colombia, recibí este anillo que, a solo tres meses, me lo robaron. Me acuerdo lo triste que me puse pues el valor sentimental era y sigue siendo mucho más grande que el costo que pudiera tener lo material. Hoy, diez años después, André Laurent Joyería me hace el honor de tenerlo nuevamente conmigo. La emoción y alegría es invaluable, recordar uno de los momentos más felices de mi vida no tiene precio”, escribió la modelo.

“Gracias a la familia Azuero por este detalle inolvidable. Aquí entre nos, pase un mes buscando en las páginas amarillas del directorio telefónico todos los lugares de empeño preguntando si habían recibido un anillo en forma de corona, ninguno me dio respuesta positiva. Varias de nosotras como Miss Colombia hemos perdido nuestro anillo por alguna razón y la joyería no lo vuelve a repetir porque, además, no existe un precio para comprarlo”, detalló y concluyó.





