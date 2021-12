Valentina Lizcano se operó para no tener más hijos y explicó por qué no lo hizo su esposo

Foto original tomada de Instagram @ValeLizcano

Valentina Lizcano es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, pues luego de su debut en el concurso Protagonistas de novela, fueron varias las producciones que optaron por incluirla dentro de sus elencos y quizá una de las más recordadas es Aquí no hay quien viva, serie por la cual ganó un Premio India Catalina a ‘Mejor actriz revelación’.

Por estas y otras razones, la caleña ha logrado conformar una comunidad de seguidores bastante numerosa, a quienes sorprendió en horas recientes con el anuncio de que no tendrá más hijos , pues algunos tenían la esperanza de verla convertida en madre por tercera vez.

De acuerdo con lo expuesto por Madeline Johana Lizcano Angulo (nombre de pila) a través de su cuenta de Instagram, hace poco decidió someterse a un procedimiento médico para “cerrar la fábrica”.

“Definitivamente no quiero tener más hijos, tanto así que tomé la decisión —porque es mi cuerpo— de hacerme la ligadura de trompas, ¡No más, se cierra la fábrica! Con los dos (hijos) que tengo ya hay trabajo suficiente por hacer”, aseguró Valentina Lizcano, quien siempre se ha mostrado como una apasionada y defensora de quienes deciden ser madres “con consciencia y claridad”.

Las reacciones a estas palabras fueron inmediatas y aunque la gran mayoría la felicitó por esta decisión, también hubo quienes criticaron el hecho de que no haya sido su esposo quien se sometiera a una intervención quirúrgica.

Ante los cuestionamientos, la artista reiteró que así como ella es libre de decidir sobre su cuerpo, su esposo Giulio Ianelli también lo es y si él no quería o no le parecía, simplemente no podía obligarle.

Cabe recordar que el pasado 22 de junio, Valentina Lizcano y su esposo le dieron la bienvenida a su hija Alma, quien nació pesando 3.040 gramos, según lo dejaron saber ambos en una de las primeras publicaciones que hicieron al respecto.

“Todos los días les preguntaba a Salvador y a mi esposo si tenían propuestas y no llegábamos a ningún acuerdo hasta que les dije: ´- ¿y si yo le pregunto a ella y le digo que me hable en meditación o en mis sueños como se quiere llamar? - (…) me dijeron sí, y lo hice, le pregunté y en meditación y empecé: Alma, Alma, Alma, me sonaba ese nombre (…) les dije: Creo que ella se quiere llamar Alma”, afirmó Lizcano en una entrevista para AutoStar TV, como explicación al por qué del nombre de su bebé.

Además, hace poco más de 6 años, en septiembre de 2014, la mujer dio a luz a Salvador Leyva, fruto de una relación amorosa de la actriz con Ricardo Leyva Jr., hijo del empresario colombiano Ricardo Leyva, con el que no pudo sostener una relación y al día de hoy apenas cruzan palabras sobre el menor.

Ante esta afirmación, los seguidores de Lizcano empezaron a cuestionarse sobre la relación de Salvador con su padre, asumiendo que como ella decía que no tenía ninguna relación con Leyva, entonces el niño tampoco.

“¿Salvador ya no habla ni ve a su padre?”, le preguntaron en seguida a la caleña y ella contestó: “jamás le he prohibido al niño o al papá verse. Pido pruebas de covid porque el papá viaja mucho y tiene contacto con muchas personas, pero siempre pueden verse”, aclaró la presentadora teniendo en cuenta que ella y Leyva viven en ciudades diferentes.

Por último, Valentina Lizcano aclaró que “una cosa es lo que pasa con los adultos y otra muy distinta es involucrar al niño en lo que pasa. Mi familia y yo siempre le hemos inculcado a Salvador el amor y respeto por su padre”.