Los cuatro colombianos que se clasificaron a la final de la MLS / PORTLAND TIMBERS

Este sábado se conoció el campeón de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer luego de que Portland Timbers superara 2-0 al Real Salt Lake, lo que le permitió clasificar a la final de la MLS Cup 2021, partido en el que enfrentarán al campeón de la Conferencia Este.

El equipo de Oregon regresará a la disputa del título del fútbol estadounidense después de tres años, luego de que en 2018 fuera subcampeón tras caer a manos del Atlanta United 2-0.

En total son cuatro los jugadores colombianos que estarán presentes con los Timbers en la gran final: Santiago Moreno, Dairon Asprilla y los hermanos Yimmi y Diego Chará.

Y es que precisamente un ‘cafetero’ se reportó en el juego que otorgaba el cupo a la final, Santiago Moreno al minuto 61 se lució con una maniobra de media distancia que amplió la ventaja para los Timbers y sellar el triunfo 2-0. De esta manera Moreno, de 21 años, se estrenó con gol y definió el título conferencial para la franquicia de Oregon, que jugará como local la final de la MLS Cup 2021 contra el vencedor entre Philadelphia Union y New York City.

Portland se impuso de inicio a fin en el partido, su juego se apoyó mucho en el regreso de Steve Clark al campo, uno de los líderes del equipo, y el crecimiento de un medio campo que se dio gracias al gran momento del argentino Diego Valeri. Sin embargo, la parte del ataque estuvo a cargo de los hermanos Chará y el peruano Marvín Loria, quienes le dieron la confianza al equipo. Esos nombres fueron los que le dieron pies y cabeza a este conjunto que buscará quedarse con el título nacional.

El planteamiento del entrenador venezolano, Giovanni Savarese, tuvo en el campo a los tres colombianos disponibles, pues Dairon Asprilla debía pagar una fecha de sanción al ser expulsado contra Colorado Rapids en cuartos de final de la competencia.

Teniendo en cuenta que, en la temporada regular de MLS, Portland Timbers quedó ubicado en la quinta posición de la tabla de posiciones que entrega el título MLS Supporters Shield a la franquicia con mejores registros estadísticos y puntaje, la gran final de la MLS Cup 2021 se jugará a partido único en casa de los Timbers (que obtuvieron 58 puntos) superiores a Philadelphia Union (sexto con 54 puntos) y New York City FC (octavo con 51 puntos).

Con un balance de 17 victorias, cuatro empates y 13 derrotas, Portland ratificó su cuarto lugar de la conferencia entre los siete clasificados. En postemporada eliminó a Minnesota United el 21 de noviembre con resultado 3-1; luego venció por la mínima diferencia a Colorado Rapids el 25 de noviembre y ahora acaba de derrotar 2-0 a Real Salt Lake en casa.

62 goles anotados y 53 concedidos hasta el momento dejan a Portland con un alto registro anotador de cara a lo que se viene en la gran final. El técnico Giovanni Savaresse logró recomponer su rendimiento para pensar en otro título más después de conseguir en agosto de 2020 el torneo MLS is Back, realizado en Bay Lake, Florida, durante el pico más alto de la emergencia sanitaria por el covid-19 en Estados Unidos.

FINAL DE CONFERENCIA ESTE

Tanto Philadelphia Union como New York City se jugarán el todo por el todo para quedarse con el segundo tiquete a la gran final de la MLS. Ambos conjuntos se enfrentarán este domingo 5 de diciembre en el Subaru Park de Chester. Philadelphia Union, que llega de eliminar a Nashville SC en las semifinales de Conferencia y New York City, que también dejó en el camino a New England Revolution.

PORTLAND TIMBERS REGRESA A UNA FINAL

Portland Timbers no es una franquicia que desconozca lo que es estar en lo más alto de la MLS. En 2015, de la mano de Caleb Porter, se consagraron campeones por primera vez en su historia ante Columbus Crew, mientras que en 2018 estuvieron cerca de repetir, pero con técnico distinto. Giovanni Savarese tenía a ese conjunto a sus manos, pero Atlanta United les quitó su segunda consagración tras caer 2-0, por lo que ahora espera el venezolano romper su marca negativa el próximo 11 de diciembre.

