En Inglaterra incluyen el escorpión de René Higuita como una de las jugadas más curiosas del fútbol: Photo by Colorsport/Shutterstock (3165957a)

El colombiano René Higuita fue considerado oficialmente como el mejor arquero sudamericano del siglo XX, dejó su marca registrada con el “Escorpión”; votada como la mejor jugada de la historia del fútbol. Todo esto sin mencionar que fue fundamental en la obtención de la Copa Libertadores 1989 por Atlético Nacional de Medellín y que llegó a ser culpado cuando un grave error suyo posibilitó la eliminación de su selección en el Mundial de Italia 1990.

El Instituto de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) lo consideró como el mejor arquero sudamericano del siglo XX en 2004, y si hubo una marca que dejó Higuita para la posteridad fue la jugada llamada “El Escorpión”, en ocasión de un partido amistoso en Wembley entre Inglaterra y Colombia el 6 de septiembre de 1995.

Según el portal Footy-Boots, se trata de la mejor jugada de la historia del fútbol tras imponerse con el 20 por ciento de los votos en una encuesta entre el público para cotejar momentos recordados de cracks como Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff, Ronaldinho, Zinedine Zidane o Ronaldo Nazario.

Ahora bien, en el partido entre el Manchester United vs Arsenal, jugado el pasado jueves, el equipo local concedió un gol insólito, luego de que el brasilero Fred pisara a su compañero, el portero David De Gea, quien quedó tendido en el campo y dejó el arco sin ninguna protección para que los ‘gunners’ anotaran.

Esto por supuesto fue viral y generó que varios aficionados del fútbol recordaran algunas de las jugadas más recordadas en la historia del deporte más famoso del mundo. Es más, la curiosa acción inspiró al diario británico ‘The Sun’ para crear un listado con algunas de las jugadas de porteros más curiosas del fútbol, en el que, como era de esperarse, aparece la del ‘escorpión’ de Higuita.

Así empezó el texto, dedicado a las cosas “disparatadas” en arqueros, “como dice el refrán, hay que estar loco para ser portero”.

“Inglaterra fue el anfitrión de Colombia en 1995, en lo que terminó siendo un monótono empate 0-0. Sin embargo, fue amenizado por la ahora infame patada de escorpión del ‘loco’ René Higuita”, se lee en la publicación del periódico inglés.

Agregaron: “Es la salvada más notable que jamás hayas visto. Un pase cruzado de Jaime Redknapp flotó hacia la portería. El tapón de tiros de pelo rizado lo dejó flotar sobre su cabeza, antes de regresar de donde venía, imitando la cola de un escorpión que pica a su presa”.

Y es que cabe recordar que la maravillosa jugada se dio en un amistoso jugado en Wembley entre Inglaterra y Colombia el 6 de septiembre cuando Higuita rechazó un disparo de Jamie Redknapp con un estiramiento acrobático, en el que lanzó su cuerpo hacia adelante, y ya en el aire, golpeó la pelota con la suela elevando los pies por encima de la espalda. En ese momento, los 20.038 espectadores se pusieron de pie para aplaudir e Higuita levantó los brazos para saludar.

En Inglaterra incluyen el escorpión de René Higuita como una de las jugadas más curiosas del fútbol: Photo by Colorsport/Shutterstock (3071386a)

ORIGEN DE LA JUGADA

Lo extraño de esa jugada es que nunca quedó del todo claro si fue válida o no. De hecho, Higuita le confesó al periodista Mauricio Silva Guzmán, de la revista Bocas, en 2019, lo siguiente:

“Lo que pasa es que todo conspira a mi favor porque en el video del partido se ve que el juez de línea levanta la bandera como anulando la acción. Yo me concentré en la pelota y me dije ‘ésta es la que yo estaba esperando’ y ya como por joder, lo hice. Y cuando le di a la pelota, vi que el juez de línea bajó el banderín e hizo la señal de ‘juegue’. Me quedé entonces pensando qué me diría después el Bolillo (por el DT Hernán Darío Gómez) y sí, algo me dijo en el vestuario pero al rato pidió un aplauso para mí y dijo que si lo hubiera hecho un argentino, ya le estaría dando la vuelta al mundo, pero no sabía que, de hecho, es lo que ya estaba pasando”, afirmó.

Higuita reconoció que esa jugada la venía practicando mucho en el Atlético Nacional. “Cuando entraba a la cancha, todos mis compañeros colocaban la pelota fuera del área para que yo hiciera “el Escorpión” y claro, el estadio, feliz. Entonces, lo fui repartiendo a todos los estadios de Colombia y después me dije “voy a hacerla en un partido”. Y ese partido fue el de Wembley”.

Pero sobre el surgimiento de la jugada, Higuita comentó al terminar el partido en Wembley que se dio durante la grabación de un comercial. Algo que por supuesto casi nadie conocía.

“El Escorpión” nació en la grabación de una publicidad, la de “Frutiño”, un refresco para los niños. “Teníamos un día para hacer esa filmación. Nos fuimos a la cancha y me dijeron ‘juegue con los niños’. Me fui al arco, saqué la pelota y un niño la bajó de pecho y de pronto hizo una chilena y entonces ahí reaccioné mentalmente: ‘Si él hizo eso, yo debo responderle con algo mejor’. Yo creo que eso fue una inspiración de Dios porque es que fue así, de una. Me lancé y miré todo lo que eso ha representado. Recuerdo que en ese momento dijeron ‘Perfecto, perfecto, ya quedó, corten, con eso ya tenemos’. Ojalá la gente que me contrató se acuerde de la oportunidad que me dio para hacer esa jugada en una publicidad. Es una jugada que sirve para el espectáculo y tal vez, para motivar al equipo. Sólo quiero decirle gracias a los que siempre confiaron en mí”, manifestó emocionado al finalizar el compromiso.

El ‘Escorpión’ también lo repitió ante Alemania, en la despedida de Diego Maradona en la Bombonera en 2001, en la de José Luis Chilavert en 2004 y en las de sus compatriotas Mauricio Serna y Víctor Hugo Aristizábal, y hasta en un partido oficial, cuando el 21 de septiembre de 2008, atajando para Deportivo Pereira contra Once Caldas, respondió con su clásico movimiento a un cabezazo de Ricardo Ciciliano y la pelota se elevó a la misma altura que en Wembley, lo que motivó el delirio del estadio Hernán Ramírez Villegas.

SEGUIR LEYENDO: