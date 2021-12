Fortaleza denuncia corrupción y trampa en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena

Fortaleza ya tenía todo preparado para festejar su ascenso en los últimos minutos del compromiso ante Bogotá FC en el estadio Metropolitano de Techo, sin embargo dos insólitos goles de Unión Magdalena en tiempo de adición sentenciaron la ilusión de regresar a la primera categoría del balompié profesional colombiano.

A raíz de que este hecho no le permitió ascender a Fortaleza, su gerente Carlos Francisco Serrano se pronunció para rechazar el hecho que mancha la deportividad y transparencia de los campeonatos profesionales de fútbol del país. La definición del ascenso a la Liga BetPlay se convirtió en un escándalo internacional, en el que el mayor afectado fue el equipo capitalino.

En diálogo con el diario El Tiempo, Serrano comentó que hubo trampa y corrupción en la definición del ascenso del fútbol colombiano y van a reportar lo sucedido ante las autoridades deportivas. Y si bien la Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol (FCF) o el Ministerio del Deporte no se han pronunciado sobre lo sucedido en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, las directivas del club cundinamarqués creen que el partido estuvo arreglado y lo van a demandar:

Estamos seguros, convencidos, de que hubo corrupción en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena. El partido se arregló. El primero y el segundo gol fueron arreglados y muy evidentes. Vamos a demandar el partido para que se los den perdido a los dos y ascienda Fortaleza, y si la Dimayor y la Federación quieren sentar un precedente esto tiene que ser así. Porque allá hubo trampa , hubo arreglo entre jugadores, cuerpo técnico, directivos... Hubo trampa. Vamos a demandar el partido

No es del todo claro si hubo un arreglo entre jugadores en específico como tal o si fue una directriz de la directiva y el cuerpo técnico de Llaneros, permitir el amaño en pleno desarrollo de los juegos en Villavicencio y Bogotá, pero Serrano confirmó que tuvo sus sospechas por que un resultado llegara a ser manipulado este sábado en el grupo:

Ya es la hora de que el fútbol ponga un precedente, hay TV, todo el mundo lo ve, que más evidencia necesitamos: hay que actuar, las comisiones, la Dimayor, deben sancionar a los involucrados. Debe ascender fortaleza. Somos un equipo que intenta hacer las cosas bien, con esfuerzo, pero así no.. este no es el fútbol que queremos, es la oportunidad para que digan no más, no más… Que pierdan el partido por tramposos, por corruptos

El club se comunicó mediante su cuenta de Twitter, reconocida por ser normalmente campo de memes y comentarios graciosos, para reprochar amargamente lo sucedido al ver que arruinaron la ilusión de muchas familias en el estadio que fueron a ver el ascenso y en cuestión de segundos lo perdieron al ser derrotados por Bogotá FC:

Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacia nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón

Fortaleza trinó tras el polémico ascenso con amaño de Unión Magdalena / (Twitter: @FortalezaCEIF)

Para Serrano hay que escalar la situación y ahora es urgente sentar un precedente para evitar amaños en el sistema de campeonato colombiano de fútbol:

En conferencia de prensa el entrenador de Fortaleza, Nelson “Rolo” Flórez, mostró su tristeza y dijo sentirse robado tras lo sucedido:

No me da pena porque me siento robado. Dejamos mucho que desear como sociedad. Soy un convencido de que hay que hacer las cosas bien. Ser honestos, e íntegros. De lo que menos tengo que hablar es de lo que pasó en el juego. Me siento muy orgulloso de los jugadores. Somos como sociedad corruptos. Eso habla mal de nuestro país. Hoy estoy de acuerdo, no cumplimos con la tarea, pero más allá de eso no se puede cambiar el destino de unos jugadores, que se vea truncado por la corrupción de este país. Yo quiero dejar un mensaje claro para la sociedad que estamos formado. No puede ser que un partido como hoy se nos vaya porque alguien tomó la decisión de dejar pasar esos sueños. Eso no se hace

