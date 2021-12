“La ansiedad hace cometer errores”: Rafael Santos Borré sobre la falta de gol en la selección Colombia

Rafael Santos Borré tiene contrato con Eintracht Frankfurt por tres años. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tras los últimos partidos que la selección Colombia jugó por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 le llovieron críticas por la falta de ideas en ataque, evidenciada en la incapacidad de anotarle gol a Brasil (en dos partidos), Uruguay, Ecuador y Paraguay. A los delanteros se les cuestionó su incapacidad de definir representando el país, aunque deslumbren en sus clubes.

Pues bien, uno de los atacantes convocados por Reinaldo Rueda en los más recientes compromisos del combinado tricolor, Rafael Santos Borré, dio su impresión acerca de la dificultad de mandar a guardar la esférica al fondo de la red. Lo hizo en conversación con los medios de comunicación en Alemania, donde se desempeña desde este semestre con el Eintracht Frankfurt.

“Como equipo hemos sido autocríticos y sabemos que tenemos que mejorar, tenemos con qué hacerlo. En los jugadores que han tenido en cuenta para la selección, no se ha visto esa cuota goleadora. Pero tenemos grande atacantes y una buena idea de juego y sabemos lo importante que son los juegos que vienen. Va a depender mucho de cómo lleguemos y como estemos en los clubes y con tranquilidad confiamos en que lo vamos a hacer”, comentó el ariete barranquillero.

Debido a lo complicado que les ha resultado a los delanteros vencer a los guardametas rivales, en la selección se optó por brindarles tratamiento psicológico, según el director técnico Reinaldo Rueda, quien se refirió concretamente al caso de Duván Zapata y Rafael Santos Borré. Ambos en algún momento desperdiciaron opciones claras de poner al equipo cafetero en ventaja.

En el caso concreto del Toro, el máximo referente en el frente ofensivo de Atalanta, acumula 17 partidos sin anotar gol con Colombia, 10 de ellos por clasificatorias y 7 de ellos por Copa América. Borré, por su parte, acumula 14 encuentros sin marcar.

“Es algo normal y más en la selección, porque uno tiene la responsabilidad de querer dar ese entusiasmo, es normal querer darle esa alegría al país y esa ansiedad hace cometer errores y desenfocarte de lo que es la sociedad o el estilo de juego que tenemos como grupo y que entre todos podemos darle esa alegría a nuestra gente. Siento que estos juegos que vienen serán importantes y ojalá tengamos esa paciencia. Nosotros siempre vamos a querer reflejar, lo que hacemos en nuestros clubes, con la Selección. necesitamos más paciencia y las opciones que tengamos, concretarlas”, explicó.

Rafael Santos Borré suma 14 compromisos en la selección Colombia pero no ha marcado gol. REUTERS/Andres Cuenca

Los juegos que quedan, a los que hizo referencia Borré, el máximo goleador con River en la era Marcelo Gallardo, son contra Perú (27 de enero), Argentina (Febrero 1), Bolivia (Marzo 24) y Venezuela (marzo 29).

El delantero de 26 años también fue preguntado por el rol en el esquema táctico de Reinaldo y esto fue lo que respondió:

“En la Selección me ha dado una función en la cual he retornado a lo que empecé siendo yo como jugador en Cali y en mi infancia, que era detrás del 9 y tener esa asociación con el equipo pero sin dejar de llegar al gol. Estar en todas partes del juego y ser un delantero que siempre esté dentro del área”.

Así mismo, conversó de los casi 900.000 dólares que dejó de recibir en River Plate tras su salida al fútbol alemán. “Fue un equipo que me dio muchas cosas, me permitió estar en el lugar donde me sentía cómodo, me hizo crecer mucho. Estoy agradecido y la forma de dejar un lugar así tenía que ser de la mejor manera. Ojalá uno pudiera uno encontrar en todas partes el mundo River”, añadió.

