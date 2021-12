Esta sería la millonaria oferta del Liverpool por Luis Díaz

Desde Europa aseguran que Liverpool ya envió su primera oferta por Luis Díaz. Foto: REUTERS/Laurence Griffiths

Liverpool habría comenzado, de manera oficial, la operación para fichar a Luis Fernando Díaz. Desde hace algunas semanas se ha vinculado al extremo colombiano con el conjunto inglés, entendiendo que su técnico, el alemán Jurgen Klopp, dio el visto bueno para que se pueda concretar el negocio en el mercado de invierno europeo, que inicia en enero.

La cuenta en Twitter, ‘Fútbol de Inglaterra’, citó una información del Liverpool Echo, donde asegura que en las últimas horas los ‘Reds’ enviaron su primera oferta oficial de 42 millones de libras esterlinas por el ‘Guajiro’, es decir, poco más de 49 millones de euros. La misma publicación señala que, según Fabio Jiménez, representante del colombiano, Porto espera recibir un monto que ronde los £50 millones.

Primera oferta del Liverpool por Luis Díaz. Captura de pantalla

Los rumores frente a un potencial traspaso de Díaz crecieron luego de que se comentara que tanto Sadio Mané como Mohamed Salah tendrán que partir con sus selecciones disputar la Copa Africana de Naciones, la cual se llevará a cabo entre el 9 de enero y el 6 de febrero del año entrante en Camerún. Teniendo en cuenta la importancia de los extremos dentro del Liverpool, no es de extrañar que ‘Lucho’ se pueda ajustar a las necesidades del equipo.

Tratándose de la primera oferta, todavía queda mucha ‘tela por cortar’, pues recordemos que, por ejemplo, en previas ocasiones el conjunto portugués dejó en claro que la cláusula de rescisión del colombiano es de 80 millones de euros, cifra todavía muy distante de lo que puso sobre la mesa el equipo de Anfield. Sin embargo, el aspecto económico tampoco sería un limitante, ya que, según un informe publicado en abril por la revista Forbes, Liverpool es el quinto equipo más valioso del mundo ($4,100 millones).

LOS ‘COQUETEOS’ A DÍAZ:

La información sobre un primer monto por el nacido en La Guajira llega apenas un día después de que la revista, Four Four Two, se refiriera a la posibilidad de que el atleta ‘Caferero’ llegue en enero a las filas de la escuadra. Incluso, lo llegaron a comparar con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos: el portugués, Cristiano Ronaldo.

“El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta. En el sistema de Klopp, esto es competencia de Diogo Jota o Mané, pero para ser realistas, podría ser que Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque”, sostuvo el rotativo en primera instancia.

Y agregó que este movimiento respondería a la necesidad de tener recambio en la plantilla. “Klopp está buscando formas de revitalizar al equipo manteniendo el núcleo y, aunque muchos jugadores han firmado nuevos acuerdos el año pasado, el alemán puede querer rejuvenecer esta posición clave para mantenerla fresca”.

El director técnico del Liverpool, Jurgen Klopp. Foto: REUTERS/Lee Smith

Sin embargo, en Portugal también ven muy posible que la transferencia se produzca, entendiendo que cada día el colombiano se valoriza por sus actuaciones con el Porto. “Klopp piensa en Luis Díaz como una alternativa a Mané”, expresó A Bola; y destacó las falencias en ataque que tendrá Liverpool ante la salida del senegalés a la Copa de Naciones.

Recordemos que, en caso de concretarse la venta, Junior de Barranquilla recibirá una buena cantidad de dinero, pues cuenta con un 20 % de los derechos deportivos de ‘Lucho’.

En el transcurso de esta temporada, Díaz ah disputado un total de 19 partidos con el Dragão, dejando un saldo de 12 goles y dos asistencias. Además, de esas anotaciones, 10 ocurrieron en la Liga de Portugal, lo que lo convierte en el máximo artillero del certamen. A esta altura del año, el ‘Guajiro’ ya superó con creces lo hecho en la temporada pasada, donde marcó 11 tantos en 47 compromisos.

