Congresista uribista en la Comisión de Acusación pidió archivar investigación contra Duque por la ‘ñeñepolítica’

Ñeñe Hernández e Iván Duque en campaña / Archivo

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está evaluando un auto en el que se solicita que se archive la investigación que enfrenta el presidente Iván Duque por sus presuntos nexos con José Guillermo Hernández, más conocido como el “Ñeñe Hernández”, quien habría financiado la campaña con la que llegó al poder en 2018.

El investigador del caso y presidente de la Comisión, Óscar Villamizar, representante a la Cámara del partido de Gobierno, Centro Democrático, le propuso al pleno legislativo que se detenga la investigación contra Duque por la “ñeñepolítica”, como se le denomina a este escándalo de supuesta corrupción.

Ñeñe Hernández e Iván Duque

El congresista no solo dice en el auto, conocido por la emisora W Radio y la revista Semana, que no hay pruebas que evidencien que el Ñeñe Hernández financió ilegalmente al hoy primer mandatario, sino que también asegura que no existen las evidencias que corroboren que Duque compró votos para ganar la Presidencia.

“En ese sentido, es claro que el referido delito no se configura pues no existe prueba alguna de que el presidente Iván Duque, o su equipo de campaña, hayan emprendido acciones tendientes a prometer, pagar o entregar dinero o dádiva o beneficio, para que votaran por él”, argumenta Villamizar en su solicitud.

Las exigencias de Álvaro Uribe Vélez, junto a sus hijos Tomás y Jerónimo, abarcan el sentimiento del Centro Democrático y constituyen duras críticas a la propuesta del gobierno de Iván Duque. Foto: Colprensa

Inclusive, en otros apartes del escrito, el congresista uribista dice que las comunicaciones que se conocieron, que implicarían al jefe de Estado, se hicieron, supuestamente, “por debajo de la mesa” lo que, asegura Villamizar, no quiere decir que los directores de la campaña de Duque hayan infringido la ley.

De hecho, también le solicita a sus compañeros de corporación en la Comisión que evalúen la petición que libraría al presidente colombiano de ese escándalo que lo aqueja desde hace un tiempo.

Sin embargo, asegura W Radio, el documento solo cuenta con la firma de Villamizar, por lo que ahora se tendrá que someter a votación por los demás integrantes, sin la venia del coordinador de ese brazo de la Cámara, el congresista del Partido de la U, Jhon Cárdenas.

“Es claro que no se configura delito pues no existe prueba de que el presidente Iván Duque o su equipo de campaña hayan ofrecido votos de grupos de ciudadanos a cambio de dineros o dádivas a cambio de que ellos consignen su voto por algún candidato. Tampoco se desprende de los hechos denunciados, ni ha sido probado, que la campaña presidencial de Iván Duque se haya visto beneficiada por esas conductas, pues no se ve que los señores José Guillermo Hernández o María Claudia Daza hayan ofrecido a la campaña esos votos”, reza la solicitud.

El documento de 55 páginas, que fue radicado este martes 30 de noviembre, y en el que se defiende a capa y espada al presidente de la República, también se asegura que “no hubo aportes fruto del narcotráfico, tampoco relacionados con procesos de extinción de dominio, mucho menos derivados de financiación extranjera o aportados por personas jurídicas; de manera que, en consecuencia, no es posible atribuir ninguna responsabilidad penal por estos hechos al investigado, por no haber existido”, reza el escrito, según reseñó la emisora RCN Radio.

Cabe anotar que Villamizar también utiliza como argumento la decisión que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó hace unas semanas donde acogió la ponencia de archivo de la investigación iniciada por la presunta financiación de ‘Ñeñe’ Hernández a la campaña presidencial de Iván Duque.

“En una segunda decisión, se dispuso el archivo de la investigación iniciada contra la campaña del entonces candidato y hoy Presidente de la República IVAN DUQUE MARQUEZ, y continuar la actuación administrativa contra el Partido Centro Democrático por la presunta vulneración al régimen de financiación, ante la cual se presentó salvamento del H. Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas”, informó el CNE por medio de un comunicado.

