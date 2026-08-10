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Calendario Lunar 2026: cuáles son las fases de la luna de la semana

En los próximos días, el astro más cercano a la tierra embellecerá los cielos con estas fases

El calendario lunar de esta semana (Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Infobae)
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La luna nos enseña una parte diferente de su cara cada semana, así se podrá ver en los próximos días desde Perú, de acuerdo al calendario lunar.

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por la humanidad para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar 2026

El calendario lunar de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Este miércoles 12 de agosto habrá luna nueva, esto quiere decir que el cuerpo celeste más cercano al planeta no será visible, ya que se encontrará situada exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada únicamente su cara oculta.

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Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

Será el próximo miércoles 19 de agosto que la luna estará en cuarto creciente. Aquí el astro se encontrará en un cuarto de su recorrido mensual, por lo que podemos ver la mitad de su cara iluminada.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 363471 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia será de 382084 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

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La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fases de la luna

En todas partes del mundo se ven las mismas fases de la luna, lo único que cambia es el ángulo entre las personas que viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Si viajaras al otro hemisferio del que vives, la luna estaría en la misma fase, pero aparecería al revés en comparación a lo que estás acostumbrado, según explica la NASA.

Por ejemplo, si la luna está en cuarto menguante, desde el hemisferio norte, la media luna aparecerá en el lado izquierdo, mientras que desde el hemisferio sur, aparecerá en la derecha.

Cabe mencionar que el tiempo que tarda la luna en girar una vez sobre su eje es igual al tiempo que tarda en orbitar una vez alrededor de la tierra, es por eso que siempre vemos la misma cara de la luna.

La luna tarda aproximadamente un mes en orbitar la Tierra, 27.3 días para completar una revolución y 29.5 días para cambiar de luna nueva a luna nueva.

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