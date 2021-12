Veedor ciudadano en el caso Hidroituango denunciará a Sergio Fajardo por injuria y calumnia

En medio de la contienda electoral y la lucha judicial que enfrenta el exalcalde de Medellín y actual candidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo, los ánimos se caldearon cuando afirmó que su pleito en el caso de Hidroituango, llegó a la Contraloría debido a una entramada amistad que existe entre el contralor general Felipe Córdoba y el veedor Juan Carlos Calderón España, ante lo cual este reacción luego de que lo tildara de “calanchín” y “corrupto” al servicio de los objetivos personales del contralor.

En medio de una entrevista con la W Radio, Calderón España se refirió a los adjetivos dichos por Fajardo y señaló: “no acepto lo afirmado hoy por el candidato Sergio Fajardo en contra mío, pido respeto y voy a poner estas declaraciones a disposición de las autoridades”.

Asimismo, negó que tenga o exista un vínculo personal con el contralor, pues destacó que este no es el único caso que tiene en curso de denuncias ante el órgano de control.

“No soy un veedor de pacotilla, como afirmó Sergio Fajardo. Nunca me he sentado con el contralor general de la nación, Carlos Felipe Córdoba, para hacer artimañas politiqueras. No soy el calanchín del contralor general de la nación”, aseguró Calderón en diálogo con la emisora.