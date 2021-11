Jimmy Vásquez se confiesa y habla de los momentos más importantes de su vida: recordó su primera borrachera

Si hay un actor en Colombia que destaque por su labor hecha en grandes producciones, ese es Jimmy Vásquez. El artista que es visto de nuevo en la reemisión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ en el papel de ‘Miller Anselmo’, también es recordado por sus interpretaciones en ‘La nocturna’, ‘Hombres de honor’, ‘Amar y temer’, y ‘El general Naranjo’.

Adicionalmente, destaca en redes sociales por su alta actividad promocionando diversas obras teatrales y desempolvando recuerdos de su vida actoral con figuras como Santiago Alarcón, con quien ha construido amistad durante varios lustros.

Y ahora, el cucuteño se encargó de rememorar momentos clave de su vida fuera de las redes sociales. Lo hizo en diálogo con el programa ‘La red’ donde le mostraron varias imágenes correspondientes a momentos importantes de su vida personal y actoral.

En medio de la charla fue publicada una instantánea de su adolescencia, cuando tuvo que personificar a una persona adulta y confesó que en ese tiempo hizo sus primeros pinitos como artista.

“Ahí se me empezó a dañar la cabeza con respecto a este oficio -el de la actuación-; empezó a enamorarme y a seducirme. Me descarrilé, empezó a llamarme mucho la atención estar en el escenario y no había izada de bandera, evento del colegio, celebración y demás donde no estuviera Jimmy Vásquez con poesías del Indio Rómulo, fonomímicas, dramatizaciones, en fin”, evocó el artista, agregando incluso que en aquella época tenía entre ocho y nueve años aproximadamente.

Otro momento que mencionó fue el de su primera borrachera, esto por cuenta de una foto de su adolescencia que le fue mostrada. Mencionó que ese día estaba celebrando el cumpleaños de su madre y que después de aquella celebración viajó a Bogotá a continuar sus estudios.

“Ese día fue mi primera borrachera antes del bazar del colegio, la primera vez que me metí una rasca con mi papá, con tres cervezas que ya no existen… tres latas de Clausen y con ese quedé ‘jincho de la peda’ y no podía ni sostenerme”, recordó Vásquez. En seguida afirmó que, si bien desde ese día le quedó gustando el trago, lo que más odia es la resaca posterior.

Finalmente, en la entrevista le mostraron una imagen tomada a los actores principales del elenco de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, donde aparecen también Carolina Acevedo -Rosemary Peláez-, Isabel Cristina Estrada -Lizeth-, Andrés Toro -Mateo López Ferreira- y Andrea Nocetti -Fernanda Sanmiguel-. El actor nacido en Cúcuta reveló que por aquellos días había mucha expectativa alrededor del proyecto, pues era una gran apuesta al humor en donde los talentos tenían cierta libertad “sobre la cual nos sentimos vulnerables” por el miedo a defraudar.

Cabe mencionar que, además de ser emitida nuevamente por Caracol Televisión, esta producción es una de las más vistas en Netflix Colombia, compartiendo primeros lugares con otras series del rentado nacional como ‘La reina del flow’, ‘Pecados capitales’ y ‘Escobar, el patrón del mal’. En cuanto a las extranjeras más vistas actualmente en el país, son ‘Breaking Bad’, ‘You’ y ‘Modern family’.

Con respecto a la amplia hoja de vida de Jimmy Vásquez, cabe destacar que también ha actuado en películas como ‘Crónica del fin del mundo’ -2012-, ‘De rolling por Colombia’ -2013-, ‘Santo cachón’ -2018-, y ‘Periodo de prueba’ -2018-, la gran mayoría de ellas con temáticas afines a la comedia.

