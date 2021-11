Ernesto Macías anuncia que no se presentará al Senado de la República

Ernesto Macías, polémico senador y expresidente de la corporación, es el nuevo precandidato del uribismo a la Presidencia de la República. Foto: Colprensa

El congresista del Centro Democrático Ernesto Macías acaba de anunciar, a través de sus redes sociales, que no aspirará nuevamente al Senado de la República durante los comicios de 2022. Según dijo el político huilense, se trata de una decisión definitiva, no negociable.

“En reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República; me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible”, manifestó quien fue presidente de esa corporación entre 2018 y 2019.

Macías no ha revelado hasta el momento los motivos detrás de su partida o el camino que tomará a partir del 20 de julio del próximo año, cuando se posesionen los futuros congresistas de la nación. Sin embargo, no faltó mucho para que la misma fuera asociada con la aparente crisis que vive el Centro Democrático por estos días.

Valga recordar que, la colectividad liderada por Álvaro Uribe ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días, luego de que se conocieran los resultados de una muy cuestionada encuesta para elegir a su próximo candidato presidencial. A pesar de los reclamos de María Fernanda Cabal, el ganador fue Óscar Iván Zuluaga.

Inicialmente se había acordado entre los candidatos que solo se daría el nombre del ganador, y el pasado 22 de noviembre se anunció oficialmente que el mecanismo había dado como ganador a Óscar Iván Zuluaga. El resultado ya lo conocían al interior de la colectividad, pues se tenía listo un atril con su nombre y llegó a la tarima con un discurso impreso.

Pero tras anunciarse, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó el resultado y solicitó que todo se hiciera público, con los datos recaudados y pidió incluso 3.000 encuestas que fueron desechadas por no cumplir con los criterios de validez y el resultado se tomó únicamente con base en unas 1.000 respuestas.

Al revelarse los resultados se conoció que Zuluaga fue elegido candidato del partido con 43 % de la votación, María Fernanda Cabal con 22 %, Paloma Valencia con el 13 % Alirio Barrera con el 12 % y Rafael Nieto Loaiza con el 11 %.

Si bien la elección de Zuluaga en la consulta interna del partido no generó mayor polémica, y de hecho ese mismo día la senadora Cabal se mostró tranquila y dijo aceptar los resultados y apoyar al exministro en la campaña que se avecina, las cosas comenzaron a dividirse todavía más desde ese punto.

Quedó demostrado el 24 de noviembre cuando varios congresistas del Centro Democrático publicaron una fotografía en redes sociales en la que informaron que sostuvieron una reunión con Zuluaga a modo también de celebración por su candidatura. Tal reunión se registró en el hotel La Ópera en Bogotá en horas de la mañana y la gran ausente fue, precisamente, Cabal.

La razón, según ella, fue que no la invitaron, mientras que otros congresistas como Gabriel Vallejo explicaron que la cita a la reunión se dio a través de un grupo de WhatsApp del que la precandidata se había salido días atrás.

Así las cosas, lo cierto es que el retiro de Macías del Senado no deja de levantar cuestionamientos. A fin de cuentas, es de recordar que él mismo fue uno de los miembros del partido que se hicieron a un lado en la carrera presidencial cuando Zuluaga anunció su precandidatura. Con todo, no es de descartar que este aspirando a un puesto dentro de un eventual gobierno del exministro.

