‘Yo me llamo’: Amparo Grisales se erizó con la presentación de Jennifer López y no dudó en destacar su belleza

Tomada de Canal caracol en vivo

Los televidentes pudieron observar un nuevo capítulo en la noche de este sábado 27 de noviembre, en el que seis imitadores se presentaron frente el jurado y uno de ellos quedó sentenciado y se enfrentará contra los otros tres sentenciados de las noches anteriores. Del mismo ocurrió con el ganador, que se enfrentará con otros tres participantes por un premio de $10 millones de pesos.

El primero que se presentó en el escenario fue el imitador de Camilo Sesto que interpretó la canción ‘Fresa salvaje’. Antes de iniciar su presentación, en conversación con los entrenadores contó una parte de su historia de vida revelando que en algún momento cuando perteneció a una academia de modelaje, fue despreciado por su aspecto físico.

Luego de su presentación, Amparo Grisales destacó que el concursante siempre está metido en su personaje no solamente para las presentaciones sino en la escuela también: “En lugar de usar tanto vibrato, él usaba más melismas entonces allí es donde creo que tienes que estudiar más porque tu voz me encanta porque está delgada, pero en los melismas tienes que jugarle más sin tanto vibrato y al final ese melisma se convierte en un falsete”, señaló la ‘Diva’ de Colombia.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Después de las baladas del español, se presentaron los intérpretes del género urbano, inicialmente lo hizo J Balvin con la canción ‘Mi gente’ que conmovió a los entrenadores con su historia de vida en donde logró ponerse de pie a pesar que los médicos le decían que no volvería a caminar. Le siguió Daddy Yankee con el tema ‘¿Qué tengo que hacer?’ a quien no le fue muy bien con los jurados por la precisión en sus notas y les generó curiosidad saber quién estaba detrás de su singular compañero con la máscara.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Otro de los imitadores que se presentó en la noche de este sábado fue Alejandro Fernández con la canción ‘Me dediqué a perderte’. En la conversación con los entrenadores, el joven contó que es estudiante de noveno semestre de psicología y aunque le gusta su carrera, por sus venas corre más la pasión por la música que ejercer su profesión.

Los buenos comentarios del jurado llegaron de parte de Amparo Grisales quien le pidió que quería ver más al potrillo con pelo largo, dejarse crecer la barba y mayor seducción; por otra parte, el maestro César Escola destacó: “Tuviste unas notas graves maravillosas, profundas, bien colocadas, afinadas y en el color del personaje. Hay cosas por crecer como la presencia escénica”.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Para la imitadora de Jennifer López, el covid le jugó una mala pasada este año pues le arrebató la vida de su padre quien era el principal motor de su vida y el encargado de confeccionarle todos sus vestidos, así se lo hizo saber a los entrenadores en la conversación previa a su presentación. La canción que escogió para cantar frente al jurado fue ‘Let’s get loud’ y se llevó todos los comentarios positivos de parte de Amparo Grisales, quien se emocionó al verla en el escenario.

“La alegría que has traído y estuve pendiente de la letra, después me olvidé si la estabas pronunciando bien o no, pero la verdad lo que alcancé a escuchar lo pronunciaste muy bien, me hipnotizaste, trajiste magia, tus movimientos y la respiración, ese control como mueves el cuerpo. Hay momentos en que te ves igualita, me encantó, me ericé”.

Para terminar la noche con broche de oro, el imitador de Andy Montañez sorprendió a los jurados con su interpretación de la canción ‘Milonga para una niña’ a quien Yeison Jiménez felicitó por su entrega y dedicación, pues desde que ingresa al escenario se notas las ganas de querer comérselo se un bocado con su voz, con energía y con clase.

El perdedor de la noche fue Daddy Yankee y tendrá que enfrentarse contra Juan Gabriel, Diomedes Díaz y Alicia Keys en la noche de eliminación. Del mismo modo, hubo una ganadora y la elegida fue Jennifer López para entrar a participar por los $10 millones de pesos contra Maluma, Bruno Mars y Leonardo Fabio.

SEGUIR LEYENDO