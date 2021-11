“No se olviden de donde vienen”: El mensaje de Julián Coronel luego de trabajar en Canadá en oficios varios

Tomado de Instagram @koronel10

Julián Coronel es un reconocido cantante integrante de la agrupación ‘Los cantores Coco y Coronel’, a quien una quiebra en este último año, le hizo reevaluar las condiciones de vida que tenía y migrar a Canadá a buscar nuevos horizontes. Con esto, buscaba seguir respondiendo con los temas económicos y la nómina de su empresa, sin descuidar a sus colaboradores.

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ contó su travesía que lo llevó de convertirse en un exitoso cantante a hacer oficios varios en un país para así responder con las obligaciones económicas que había dejado la pandemia.

“Yo tenía mi negocio, tuve una ferretería familiar durante 12 años en la que traíamos mercancía de Canadá y Panamá, donde teníamos vendedores en todo el país. Cuando empiezan los cierres y empiece uno a sostener nóminas, empiece a seguir pagando arriendo, que no mandan la mercancía, empieza uno a quedar mal. Iban los vendedores a cobrarle a los clientes y no hay plata”, contó en su relato el artista.

A raíz de la pandemia, Coronel quebró con su ferretería y debió vender las propiedades que había adquirido a lo largo del tiempo para así responder con as diferentes obligaciones que tenía con los acreedores y los trabajadores de su negocio.

“Apenas abren los viajes yo tomo la decisión de viajar al exterior, tengo un amigo que tiene una empresa de aseo en Canadá y me dice ‘Parcero si a usted no le da pena, yo aquí le doy trabajo’. Ese año y medio vendí todo, año y medio sin facturar, yo llegué a pedir prestado y ya debía también esa plata para poder responder por mis hijos, arriendo, servicios y pasar de tener mi casa a pagar arriendo, entonces dije hagámosle”, relató el artista para ‘La Red’.

Tomada de Instagram @koronell10

Julián no lo pensó dos veces y decidió emprender camino hacia Canadá donde su gran amigo lo esperaba para darle una mano en su empresa de aseo legalmente constituida, lo enviaba a diferentes lugares día y noche, además le ayudaba con 15 días de renta y el cantante se hacía cargo de su alimentación.

“Hacía dos turnos, de 7 a 3 y luego de 4 a 12 de la noche en una factoría, a veces me salían trabajos en una bodega que me tocaba limpiarla en la madrugada y al ser una bodega congelada, me tocaba vestirme con todos los elementos y el trabajo era 30 minutos adentro y descansando 15 afuera porque el frío era muy intenso”, aseguró el cantante para el programa de chismes de Canal Caracol.

Lo más duro que vivió fueron las largas jornadas de trabajo en un centro comercial y en los museos, pues entraba a laborar desde las 7 de la mañana y se quedaba haciendo horas extra hasta las 5 de la tarde.

“Eran 4 pisos y limpie vidrios, limpie espejos. Mis respetos para las personas que hacen aseo en todo lado, es dificilísimo. Un día me llamaron como a la 1 de la mañana y me decían que si estaba disponible y así yo tuviera que madrugar yo iba”, agregó el exintegrante de ‘Los cantores de Chipuco’.

Nunca sintió pena de ejercer ese tipo de labores, pues aseguró que él no estaba robando y por el contrario sentía que se estaba ganando la plata dignamente. Regresó al país para retomar su carrera y así poder cumplir nuevos sueños, logró cumplir con los compromisos económicos con mucho esfuerzo y dedicación.

“No se olviden de donde vienen, la humildad. Mi hijo mayor me dijo que era de admirar. Lo más duro era estar allá solo”, concluyó Julián Coronel para ‘La Red’.

