“Es un torneo diferente. Uno juega para un equipo y para un país”: Cristian Rodríguez sobre el debut de Colombia en la Copa Davis

Ya está todo preparado para que Colombia se enfrente a Italia este sábado 27 de noviembre a las 10:00 a. m. en la fase de grupos del grupo E de la Copa Davis 2021 en Turín.

Los participantes colombianos en la categoría de dobles serán Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, mientras que en la categoría individual serán Daniel Galán, Nicolás Mejía y Cristian Rodríguez. Este último, que desde hace 16 años reside en territorio italiano, fue elegido como la quinta carta del equipo que dirige Alejandro Falla en la selección Colombia para afrontar las finales.

El tenista bogotano de 31 años viene de participar en el ATP Challenger de Guayaquil, Lima, Bogotá y Santiago, donde consiguió grandes resultados. Ahora está frente a su tercera convocatoria en la competición, tras formar parte del equipo que derrotó a los argentinos para ganarse un cupo en estas instancias.

En diálogo con Caracol Sports, Rodríguez se mostró expectante por integrar el equipo colombiano, consciente de que cualquier cosa puede pasar sin importar la clasificación del escalafón de la ATP, donde actualmente ocupa la casilla 442.

Esto dijo el bogotano sobre el equipo colombiano tras haber conseguido tres títulos en Ecuador y vencer el 25 de septiembre de este año junto a Diego Hidalgo a los dobles Thiago Agustín Tirante (Argentina) y Alejandro Gómez (Colombia) en la ciudad de Ambato:

No sé que tiene Ecuador, pero me gusta mucho jugar ahí. El estar con Diego (Hidalgo) es un plus, porque tenemos público, la gente se pone de nuestro lado. Ese apoyo es muy importante para mí porque juego mejor, me prendo