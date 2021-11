Dane: 46,8% de los no vacunados en Colombia indican que no lo han hecho por falta de tiempo

Fotografía de archivo de personas mientras hacen fila para ser vacunados contra la covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En lo que podría ser un revés para el Plan Nacional de Vacunación, la encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que un 46,8% de los no vacunados argumentaron no haber procedido a la inmunización por no contar con tiempo para dirigirse a los puestos de vacunación.

Señaló el ente rector de la estadística que un 46,5% sostiene que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos. Recalca el Dane que este sector de la población afirma no tener interés en vacunarse en el corto plazo.

En el mismo informe se presentó otro dato inquietante con respecto a las personas que eligieron no vacunarse: el 23,4% no quiere iniciar el esquema de inmunización dado que cree que la vacuna puede no ser lo suficientemente efectiva.

Pese a este revés, en el total nacional el 86,1% de las personas que son jefes de hogar dijeron estar dispuestos a aplicarse un refuerzo adicional (tercera dosis) de la vacuna lo cual es una cifra positiva en momentos en que inició esta nueva fase de inmunización en Colombia.

Este dato está conectado con otro que resaltó el porcentaje de población con ganas de vacunarse de acuerdo con su rango de edad: adultos mayores, quienes serán los protagonistas de la tercera fase de inmunización, entre los 55 años o más son los más dispuestos a inmunizarse con un 87,0%.

En ese sentido cabe resaltar que esta semana, el ministerio de Salud aprobó la denominada tercera dosis para mayores de 18 años, así lo confirmó Fernando Ruiz, jefe de la cartera, quien señaló que la aplicación de la dosis de refuerzo se llevará a cabo a través de las etapas del Plan Nacional de Vacunación que inició desde este miércoles, las cuales fueron aprobadas por el Comité Asesor de Vacunas.

“Este refuerzo complementa las decisiones ya tomadas de refuerzo para la población mayor de 50 años. La aplicación se hará a los seis meses luego de la segunda dosis o dosis única para cada ciudadano del país, y será de manera progresiva en la medida que se han cumplido las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación”, señaló el jefe de cartera, Fernando Ruiz.

Esta decisión, tomada por el Ministerio de Salud con relación a la evidencia científica disponible, contempla que los mayores de edad que completaron su esquema de vacunación se podrán acercar a las IPS y a los puntos de vacunación, luego de cumplir el tiempo establecido, para recibir la dosis de refuerzo.

La tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 ha demostrado incrementar la respuesta inmune en los adultos y la efectividad del biológico contra el contagio, la transmisión y las complicaciones graves derivadas del virus, especialmente ante la aparición de variantes más contagiosas.

“El Comité Asesor de Vacunas recomendó para esta tercera dosis el uso de plataformas heterólogas, es decir, plataformas diferentes a las administradas en el esquema inicial”, detalló el ministro Ruiz, quien aseguró que a pesar de la baja afectación no se descarta un cuarto pico de la pandemia.

Asimismo, indicó que a la fecha, el 67,1 % de la población en el país ya cuenta con la primera dosis del biológico contra el covid-19, sin embargo, hizo un llamado a acelerar la inmunización con el propósito de llegar al 90 % en el menor tiempo posible para reducir de manera sustancial los riesgos.

