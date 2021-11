Música, danza y teatro: las principales apuestas del Teatro Mayor de Bogotá para el 2022

Este martes se conoció la selección de algunas presentaciones que se presentarán a lo largo del próximo año en el Teatro Mayor de Bogotá durante el próximo año, el cual contará con espectáculos de música, danza y teatro.

“Es su presencia la que le da sentido a lo que hacemos. En esa medida, renovamos nuestro compromiso para hacer de estos escenarios el espacio mágico que enriquezca y renueve la vida de los ciudadanos”, comentó Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor, quien además presentó la Temporada España País invitado de Honor, con una Ventana Vasca y un Foco Noruega. En el flamenco se contará con Eduardo Guerrero, con su obra Sombra efímera II, y con la obra ¡Viva! de la compañía Manuel Liñán.

Además, el viologambista catalán Jordi Savall, cofundador de Le Concert des Nations, una de las orquestas de interpretación histórica más reconocidas de Europa, hará parte de la temporada de Música Antigua; el Trío Acento, compuesto por destacados intérpretes de violín, viola y violonchelo, estará en la temporada de Música de Cámara, y como parte de la Ventana Vasca se presentará el cuarteto Sigma Project.

Durante el próximo año este espacio cultural tendrá una oferta diversa, la cual tendrá una selección de los artistas más destacados del país y el mundo. Dentro de estos habrá una presencia destacada con el tenor polaco Piotr Beczala. También estarán presentes importantes exponentes del canto lírico, como el tenor mexicano Ramón Vargas, la soprano argentina Verónica Cangemi y la mezzosoprano checa Magdalena Kožená, quien estará junto a la Venice Baroque Orchestra.

Además, reafirmando el compromiso del Teatro Mayor con el desarrollo de la ópera en Colombia, a finales de agosto se presentará Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la dirección musical del austríaco Martin Haselböck y la dirección escénica de Pedro Salazar.

La temporada de Grandes Conciertos contará con agrupaciones de Reino Unido, Holanda y Canadá. Se presentará la orquesta Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por el violinista Joshua Bell. También estarán la Sinfonia Rotterdam, que ha logrado un reconocimiento mundial gracias a la calidad musical de sus integrantes y su director, Conrad van Alphen; y la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Longueuil, con el director y violinista Alexandre da Costa y el pianista Jean Philippe Sylvestre.

La temporada Colombia es Música reunirá a Walter Silva, reconocido intérprete de música llanera; la agrupación de rock Don Tetto y el grupo Puerto Candelaria, que celebrará el cumpleaños de Bogotá con una presentación junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá titulada Puerto Candelaria Filarmónico.

Dentro del marco del foco Noruega se presentarán la agrupación Orkester Nord con el oratorio. El triunfo del tiempo y del desengaño, de George Friedrich Händel, y el Engegård Quartet, con obras de Mozart, Hayden y Schubert.

Por otro lado, también estará la compañía japonesa Sankai Juku será una de las protagonistas de la temporada de danza con una presentación en el que compartirá la tradición de la danza butoh, y en la franja de creación multidisciplinaria Gentle Unicorn, de la italiana Chiara Bersan.

Ahora, para la temporada de Teatro, la escritora, dramaturga y actriz Camila Sosa Villada, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Las malas, presentará la obra Carnes tolendas, retrato escénico de una travesti, y se estrenará Amo y criado (donde hay agravios no hay celos), de Francisco de Rojas Zorrilla, un clásico del teatro español, que será dirigido por Eduardo Vasco, uno de los directores destacados de la actualidad en ese país. Esta última obra es una coproducción del Teatro Mayor, Teatro Libre y el Festival del Teatro Clásicos en Alcalá, España.

Por último, la programación del Teatro Mayor incluirá los festivales de Tango y de Fado, con algunos de los mayores exponentes de estos géneros. Y en la temporada de Familia estarán compañías nacionales como La Gata Cirko, e internacionales como la Compañía de Marionetas Per Poc de España, con una versión de El gato con botas junto al Ensamble Barroco de Bogotá.

Paralela a la oferta de espectáculos de artes escénicas presenciales, el escenario continuará con una nutrida programación virtual por medio de Teatro Digital; Teatropedia, el proyecto de SURA, que desarrolla contenidos pedagógicos en torno a las artes escénicas para maestros y familias, y Cien Mil Niños al Mayor, que permite el encuentro de niños y jóvenes con los lenguajes de la creación.

