Murió Luis Hernán Díaz, gloria del ciclismo colombiano, a los 76 años

Falleció Luis Hernán Díaz, gloria del ciclismo colombiano. Foto: cortesía Fedeciclismo

En la mañana de este miércoles 24 de noviembre se confirmó una noticia que enluta al ciclismo nacional: falleció a los 76 años, Luis Hernán Díaz, más conocido como ‘La bala colombiana’, tras luchar contra un cáncer por mucho tiempo.

Sus conquistas estuvieron enmarcadas desde finales de la década de los 60 y principios de los 80, convirtiéndose, por ejemplo, en el corredor que más veces participó en la historia de la Vuelta a Colombia (17). Álvaro Pachón Morales y Martín Emilio ’Cochise’ Rodríguez fueron otros de los referentes que brillaron en aquella época y que empezaron a poner a Colombia en el ojo del mundo.

Según confirmaron sus familiares, las complicaciones en su salud llegaron en la noche de este martes, cuando estaba hospitalizado en la Fundación Valle del Lili y debió ser trasladado a la clínica Rafael Uribe. Sin embargo, más allá de los esfuerzos de los médicos por preservar su vida, este no pudo resistir ante la enfermedad que lo aquejaba.

A mediados de septiembre pasado, Díaz había manifestado que su condición se estaba deteriorando, y que no había podido agendar una cirugía que requería con su EPS. “Muy preocupado porque ya pasé por todos los procesos de quimioterapia, el problema lo tengo en el estómago, debo alimentarme por una sonda. Pero mi principal frustración es que ya llevo como un mes esperando, y esa masa que tengo siento que se me cierra y me va a dificultar para alimentarme”, aseguró en declaraciones recogidas por ‘Noticias Amarillas Cartago’.

A través de una comunicación, sus seres cercanos se pronunciaron: “Queremos agradecer todas las muestras de cariño recibidas durante todo este tiempo por parte de los miles de seguidores de nuestro campeón, quien en su momento dejó en lo más alto el nombre de Tuluá, el Valle del Cauca y Colombia a nivel Mundial”.

UNA ‘BALA’ EN LAS CARRETERAS COLOMBIANAS:

Nacido un 5 de septiembre de 1945 en Cali, capital del Valle del Cauca, la ‘Bala’ mostró, desde sus inicios, grandes capacidades como velocista (sprinter), cualidad que, históricamente, no ha sido propia de los ciclistas colombianos. Cuando tenía cinco años, él y su familia se trasladaron a Tuluá, donde terminó construyendo su carrera deportiva.

Luis Hernán Díaz ostenta dos títulos de la Vuelta al Valle (1973 y 1976). Foto: captura de pantalla

Brilló en las modalidades de ruta y de pista, siendo recordada la medalla de oro obtenida en la persecución individual en los VI Juegos Bolivarianos, en Maracaibo (1970). Cuatro años más tarde (1974), volvería a llevarse el primer puesto de esta prueba en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe (Santo Domingo, República Dominicana), así como la presea dorada en la prueba de ruta élite en el Campeonato Panamericano de Cali.

En 1968 fue tercero en el Campeonato Nacional de Ruta por detrás de Jairo Grijalba y Miguel Samacá, primero y segundo respectivamente. Su legado se extendió en la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, las dos carreras por etapas tradicionales en el país, donde obtuvo varias metas volantes, fracciones y clasificaciones de la montaña, que lo definieron como un corredor que rendía en toda clase de terrenos.

Pasó por las filas de equipos como el Canada Dry, Caribú, Polímeros Colombianos, Castalia, Banco Cafetero y la Isla San Pedro de Aquitania-Leche la Gran Vía. Ya en el retiro montó una tienda de bicicletas en Tuluá, de la cual vivió durante varios años.

Tras conocerse sobre su partida, toda clase de mensajes se han difundido a través de las redes sociales: desde recordando sus gestas y hasta remarcando su calidez humana. “Uniforme verde. Luis H. Diaz, “la bala colombiana” dejó de pedalear en la tierra. Parcero de “Cochise”, genial, dicharachero y veloz en bici! Gracias x haberme regalado amistad!!! DEP campeón!”, expresó en Twitter el periodista de Win Sports, Carlos Julio Guzmán.

Carlos Julio Guzmán recordó a Luis Hernán Díaz. Foto: Twitter @guzmancj50

“Su deceso deja un profundo vacío, pero como las grandes leyendas su recuerdo y legado permanecerán intactos en la memoria de todos los que disfrutaron sus gestas como exponente de calidad sobre la bicicleta. Acompañamos en este difícil momento a su esposa Olga Ceballos, familiares y allegados. Paz en tu tumba, Bala. Dios te guarde en su santa gloria. Q.E.P.D”, concluyó en un comunicado la Federación Colombiana de Ciclismo.

