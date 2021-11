MinTIC entrega nuevo proyecto de decreto sobre asignación de espectro 5G para recibir comentarios

Vista de un logo de la tecnología 5G, en una fotografía de archivo. EFE/Jens Schlueter

Como se estaba esperando desde hace un tiempo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó el proyecto por el cual se modifica un artículo del Decreto 1078 de 2015, fundamental para el desarrollo de los servicios móviles de quinta generación o 5G. Con el cambio, se aumentarán los topes vigentes definidos para las bandas por debajo de los 3.000 MHz (3 GHz). Además, se definirá una nueva categoría para el espectro en bandas entre 3 GHz y 6 GHz, con el propósito de habilitar la asignación de la banda de 3.500 MHz, la cual cuenta con cerca de 400 MHz disponibles.

“El Ministerio TIC continúa dando pasos concretos para el avance del sector y el desarrollo de nuevas tecnologías, lo cual le permitirá al país estar a la vanguardia tecnológica e incentivar a todos los sectores productivos con nuevas aplicaciones y usos. Con este decreto también se busca beneficiar a los usuarios de telecomunicaciones, que demandan cada vez más velocidad de descarga”, manifestó Carmen Ligia Valderrama, ministra TIC.

Se detalló que esta actualización de topes de espectro se concretó con el apoyo técnico de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales. La idea es prevenir escenarios de acaparamiento de este recurso, pues se indicó que está escaso, así como las tenencias de espectro por operador y las prospectivas de asignación en el corto y mediano plazo para el país.

MinTIC aseguró que con base en esto se continúa avanzando en la implementación del Plan 5G publicado por el ministerio en diciembre de 2019. Se destacó que con la actualización de dichos topes y la habilitación para la asignación de espectro por encima de los 3 GHz, inicia una nueva era en la asignación de espectro, sobre todo, si se tiene en cuenta que todos los despliegues y asignaciones en el país se han realizado en bandas inferiores a este valor.

Para poder enviar comentarios acerca del proyecto de decreto, los interesados tienen plazo hasta el 7 de diciembre de 2021. Las observaciones las podrán hacer particulares y entidades al correo proyectos.normativos.dicom@mintic.gov.co.

En cuanto al tema del avance del 5G en Colombia, hay que recordar que la semana pasada, la misma ministra TIC informó que, a pesar de los planes iniciales del Gobierno nacional, la subasta 5G no se dará durante el tiempo que le resta a Iván Duque en la Casa de Nariño.

“Una subasta, un proceso licitatorio puede llevarse algo más de un año, es decir, ya no nos tocó a nosotros. Yo voy a estar ocho meses, entonces en este gobierno no vamos a adjudicar”, dijo.

Valga recordar que, el propio Ministerio TIC venía prometiendo, desde mediados de 2019, que las primeras redes 5G del país estarían disponibles en 2022. Lo hizo con el lanzamiento del Plan 5G, que buscaba dar inicio a la implementación de la política y los lineamientos técnicos para el despliegue de esta tecnología en el país.

Dicho documento planteaba las líneas de acción para identificar los retos técnicos, regulatorios y normativos vinculados al desarrollo de la quinta generación de redes de telecomunicaciones para asumir la demanda y las características de nuevos servicios que se ofrecerán mediante esta herramienta, prometiendo que la misma estaría disponible el próximo año.

Sin embargo, cuestiones como la pandemia del covid-19 y el propio escándalo obligaron al Gobierno nacional a redirigir los esfuerzos hacia otras prioridades distintas a la de la apertura del proceso licitatorio, con lo que el discurso bajó de tono, llegando a hablar de la instalación de planes piloto en alianza con diferentes empresas privadas para esa tecnología en julio pasado. En ese momento, sin embargo, sí se barajaba la opción de hacer una subasta 5G.

No obstante, la ministra Valderrama fue clara durante su intervención en Andicom: “En el mundo se habla de 5G y para nosotros no es un proyecto a largo plazo, sino toda una realidad. Tuve la oportunidad de reunirme con varios ejecutivos del sector y ya en el mundo se habla del 6G. Si bien Colombia tiene que recorrer un largo camino, no estamos lejos de ese objetivo”.

En ese sentido, especificó que los mencionados planes piloto están avanzando satisfactoriamente en 40 municipios del país con apoyo de siete empresas del sector de telecomunicaciones, por lo que el terreno debería quedar abonado para que el próximo gobierno llegue a implementar la tecnología.

SEGUIR LEYENDO: