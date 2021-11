Las consecuencias que tendría Jennifer Arias por el plagio en su tesis de maestría

Este lunes la Universidad del Externado confirmó el delito de plagio en la tesis de maestría de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias y pidió al Consejo de Estado anular los títulos que se obtuvieron con este documento, es decir, el de la congresista y su compañera de tesis, Lucía Largo.

En el extenso comunicado de la Universidad Externado se especifica que se compulsará copias a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para que este último anule los diplomas de Arias y Largo porque al ser egresadas ya no les competen. Según el abogado Mauricio Urquijo, en diálogo con El Espectador, en este caso se estarían violando dos derechos.

El primero son los derechos morales del autor que no fue citado y al que le tomaron su idea bajo el nombre de otra persona y el otro sería el de la violación de los derechos patrimoniales. En el caso del primero, de tipo penal, el abogado dijo a El Espectador que la Fiscalía o la Corte podrían imputar a la congresista dado que la prescripción se da a los siete años y siete meses y solo han pasado cinco desde que Arias se graduó.

Como en todos los procesos por cualquier otro delito, la congresista es juzgada por la Corte y si es culpable, perderá su cargo. También pasaría a ser investigada por la Procuraduría si se conoce que para entrar a una comisión o para cualquier labor dentro del Congreso se tuvo en cuenta su maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

Por su parte, la representante a la Cámara por el departamento del Meta se pronunció frente al comunicado del Externado y dijo que esta institución nunca la escuchó y que incluso le pidieron a su compañera que presentara la copia de la tesis que fue la que entregaron hace unas semanas. Además, señaló a la universidad de no tener el documento original porque “no tiene el documento original de mi tesis, entonces yo me pregunto ¿Cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original?”.

Previamente Arias dijo que: “Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno”, a la vez que exigió a la institución de educación superior que la deje ejercer el principio de contradicción.

“Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, agregó la congresista en su trino.

La tranquilidad a la que se refirió Jennifer Arias estaría en duda si se tiene en cuenta un apartado del comunicado emitido por la universidad, donde deja entrever que durante el proceso por la presunta infracción al derecho de autor ella buscó presentar una tesis de maestría alterada, es decir, que no corresponde exactamente al documento final previo a su grado:

“Los días 5 y 8 de noviembre de 2021, las autoras de la tesis, Arias Falla y Largo Alvarado, sin que se les hubiera solicitado, radicaron en la Universidad dos copias de un documento impreso, del cual afirmaron que correspondía a la versión final y definitiva de su tesis de grado. Este texto no coincide plenamente con el remitido por el director de la tesis como trabajo final”.

Lo que explicó el abogado de la Universidad Externado es que, luego de someter la tesis de la congresista a un análisis con una herramienta informática de detección de plagio, se percibe “la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado. A la luz de la razón, la única explicación posible para las coincidencias encontradas es la existencia de una reproducción o copia infractora del derecho de autor”.

