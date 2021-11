Fecha y hora de los partidos de Colombia en la Copa Davis

MADRID, ESPAÑA. 18 de noviembre de 2019. Cabal/Farah enfrentaron a Gillé/Vliegen en Madrid en la serie entre Colombia y Bélgica en las Finales de la Copa Davis. (Colprensa - Kosmos Tennis - Davis Cup)

La Federación Colombiana de Tenis dio a conocer el pasado 25 de octubre a cuatro de los cinco deportistas que representarán al país en las finales de la Copa Davis, que se disputará entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre. Se trata de los reconocidos doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, así como de Daniel Galán, 106 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), y a Nicolás Mejía, 274 del escalafón mundial. El último en recibir el llamado fue Cristian Rodríguez, de 31 años, viene de participar en los ATP Challenger de Bogotá, Lima y Guayaquil desempeñándose en las categoría individual y dobles masculina. Ahora completará en el equipo cafetero para disputar, del 25 de noviembre al 5 de diciembre, en Madrid, Innsbruck y Turín las finales en el grupo E de la competición contra Italia y Estados Unidos.

La delegación colombiana ya se concentra en la ciudad italiana donde entrena bajo las ordenes de Alejandro Falla, capitán del equipo colombiano de Copa Davis. Allí se conoció el calendario oficial de juegos con horario confirmado para la ‘Copa mundo del Tenis’. La primera jornada del grupo E será de descanso para la delegación cafetera, por lo que su primer partido será el sábado 27 de noviembre no antes de las 4:00 de la tarde hora local, no antes de las 11 de la mañana en Colombia. El rival del primer partido será Italia que no cuenta con su máxima figura por lesión, Matteo Berrettini.

Al siguiente día, con esperanzas de clasificar a la siguiente ronda del torneo, enfrentará en el mismo horario a la delegación de Estados Unidos. Esta serie se jugará una vez finalice el partido del Grupo D entre Croacia y Hungría. Los ganadores de cada grupo se enfrentarán el lunes 29 de noviembre en los Cuartos de Final de la Copa Davis.

Calendario Copa Davis

ASÍ SE JUGARÁ LA COPA DAVIS

El evento deportivo se llevará cabo en Madrid, ciudad que organizó la Copa Davis en 2019, además de Turín (Italia) e Innsbruck (Austria), de acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés).

En el Madrid Arena se jugarán los partidos de dos grupos (de seis en la competencia), dos duelos de cuartos de final, la semifinal y la final; el Pala Alpitour Arena de Turín acogerá también dos grupos y un juego de cuartos final; y el Olympia-Halle de Innsbruck albergará los juegos de los dos grupos restantes y uno de cuartos de final.

A los cuartos de final avanzarán los líderes de cada grupo, así como los dos mejores segundos, y se disputarán entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Las semifinales se desarrollarán el 3 y el 4 de diciembre y la final 5 diciembre.

LOS RIVALES DE COLOMBIA

Italia es la favorita para quedarse con el primer lugar en el grupo. Una mezcla de juventud y experiencia con jugadores consolidados en el ranking ATP les permite soñar con un título: Jannik Sinner (11°), Lorenzo Sonego (23°), Simone Bolelli (26°), Fabio Fognini (36°) y Lorenzo Musetti (67°).

Por su parte, Estados Unidos tiene en John Isner (26°), Reily Opelka (27°) y Taylor Fritz (28°) sus cartas más fuertes. Mientras que el resto de la nómina se completará con Jack Sock (152°) y Rajeev Ram (4° en el ranking de dobles).

