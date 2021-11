En Medellín decretarían toque de queda para los no vacunados contra el covid-19, si aumentan los contagios en la ciudad

Fotografía de archivo de una enfermera que prepara una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Colombia. Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que, en caso de que se registre un cuarto pico de la pandemia por covid-19 en la ciudad, podrían implementar toques de queda para aquellas personas que aún no se han vacunado contra la enfermedad en la capital antioqueña.

Según precisó el mandatario local a la emisora, la medida restrictiva se implementaría en la ciudad con el fin de evitar un rebrote en los contagios por covid y, por ende, un aumento en el número de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pues indicó que, luego de que comenzara a circular la variante Delta en la capital antioqueña, los casos se dispararon a más de 400 por día.

”Si el panorama se agrava les vamos a poner un toque de queda a los que no se vacunaron. Si eventualmente el problema de contagios llegará aumentar y está concentrado en los no vacunados, obviamente nosotros pondríamos restricciones en ellos”, afirmó Quintero a Caracol Radio.

El alcalde de Medellín además dejó en claro en su diálogo con la emisora que no se implementarían nuevas cuarentenas o cierres en el sector económico de la ciudad, pues según expresó, esta “no aguantaría un cierre más.” En ese sentido, Quintero resaltó que las medidas serían exclusivamente para los ciudadanos que aún no se han inmunizado.

De acuerdo con el mandatario local, actualmente Medellín tiene 1.060 camas UCI disponibles en la ciudad, de las cuales el 80% esta ocupada por personas cuyas enfermedades no están relacionadas por el covid-19, por lo que señaló a Caracol Radio que, en el momento, no se implementaría ninguna restricción a los no vacunados.

Medellín comienza la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 en personas mayores de 50 años

Imagen de archivo. Una enfermera aplica una vacuna contra la covid-19 a un adulto mayor en el coliseo Movistar Arena, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Tras el anuncio del presidente Iván Duque, la Secretaría de Salud de Medellín informó el pasado viernes 19 de noviembre que iniciaría la aplicación de la dosis de refuerzo contra el covid-19 en adultos mayores de 50 años.

“Ya todas las personas mayores de 50 años pueden acercarse a los puestos de vacunación para adquirir su tercera dosis o la población que presente algún tipo de comorbilidad que baje sus defensas, que esté inmunocomprometidos”, comunicó la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe.

Cabe recordar que, las personas mayores de 50 años que podrán acceder a la dosis del refuerzo del biológico, son aquellas que ya hayan completado su esquema de vacunación hace más de cuatro meses o que tengan una comorbilidad inmunosuprimida como: trasplante de corazón, riñón, páncreas, pulmón, intestino, hígado o médula ósea, leucemia, mieloma, linfoma, síndrome mielodisplásico o neoplasia hematológica en quimioterapia activa, entre otros.

Según conoció el periódico El Tiempo, Medellín tiene habilitados 63 puntos de vacunación en la ciudad para que las personas que entren dentro de ese grupo puedan recibir su tercera dosis contra el covid-19. Algunos a los que podrá asistir, son: Clínica de la 80, ITM Fraternidad, las Terminales del Norte y del Sur, coliseo de Voleibol en el Estadio Atanasio Girardot y los centros comerciales Gran Plaza, Florida, San Diego, Oviedo y Unicentro de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El mismo diario reportó que la ciudad igualmente pondrá a disposición de sus habitantes los centros de salud de Altavista, Guayabal, Palmitas, San Lorenzo, Santa Elena, Santo Domingo y Sol de Oriente, desde las 7:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, mientras que las unidades hospitalarias de Belén, Castilla, Manrique, Doce de Octubre, Nuevo Occidente, Santa Cruz, San Antonio de Prado, San Cristóbal y San Javier, funcionarán entre las 7:00 de la mañana a las 7:00 de la noche.





