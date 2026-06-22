Colombia

Iván Cepeda respondió al discurso de Abelardo de la Espriella e insistió en un diálogo sin imposiciones: “No nos asustan sus rugidos ni sus alaridos”

El candidato del Pacto Histórico afirmó que no aceptarán amenazas, al tiempo que insistió en la necesidad de abrir un proceso de diálogo nacional

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Las declaraciones del candidato presidencial del Pacto Histórico se dieron en rueda de prensa, que se realizó este lunes 22 de junio de 2026 - crédito @PactoCol/X

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, convocó a una rueda de prensa el lunes 22 de junio de 2026 después de la segunda vuelta de las elecciones, en la que, según el preconteo electoral de la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando los 12.708.712 sufragios de Cepeda.

En sus declaraciones, Cepeda respondió al discurso de De la Espriella, en la que mencionó al propio candidato del Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro.

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Cepeda calificó como irrespetuosas las imágenes del jefe de Estado que De la Espriella mostró en su discurso, al que definió como “ambiguo”.

“Quiero responder al discurso que anoche pronunció el candidato de la Espriella. Si ustedes lo vieron, mientras en el fondo del escenario se proyectaban imágenes sumamente irrespetuosas hacia el presidente Petro, el candidato realizó un discurso que considero ambiguo”, expresó Cepeda.

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Iván Cepeda calificó como irrespetuosas las imágenes de Gustavo Petro que De la Espriella mostró en su discurso, al que definió como “ambiguo”- crédito Sergio Acero/REUTERS
Iván Cepeda calificó como irrespetuosas las imágenes de Gustavo Petro que De la Espriella mostró en su discurso, al que definió como “ambiguo”- crédito Sergio Acero/REUTERS

El candidato señaló que, por un lado, Abelardo de la Espriella afirmó que respetaría a la oposición, pero, según Cepeda, el presidente electo realizó afirmaciones a las que consideró necesario responder.

“Por un lado, afirmó que sería respetuoso de la Constitución, que respetaría a sus contradictores políticos y que les garantizaría sus derechos. Pero, inmediatamente después, hizo algunas afirmaciones que considero necesario responder”, expresó.

Iván Cepeda señaló que ni él ni el presidente Gustavo Petro saldrán del país. Además, afirmó que no podrá amenazarlos porque son un movimiento político numeroso

“Nos pidió al presidente Petro y a mí que preparemos maletas, aunque no sé con qué propósito. De aquí no nos vamos a ir. Por mi parte, mi comportamiento es claro. Además, utilizando un lenguaje metafórico y elevando el tono de voz, algo característico en su estilo durante este tipo de eventos políticos, dijo —y cito casi textualmente—: “El tigre muerde duro y puede morder todavía más fuerte”. A nosotros no nos va a amenazar. Lo digo con claridad. Representamos un movimiento político numeroso”, aseveró Cepeda.

Recordó los votos que obtuvo en la segunda vuelta presidencial y su “historia de resistencia”, asegurando que no le intimidan los discursos de Abelardo de la Espriella.

“Según los resultados de ayer, somos la mitad del país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencia y mucha experiencia. Hemos enfrentado y superado gobiernos autoritarios y políticos violentos. No nos intimidan ni sus rugidos ni sus gritos”, afirmó.

Iván Cepeda recordó los votos que obtuvo en la segunda vuelta presidencial y su “historia de resistencia” - crédito Pablo R. Seco/EFE
Iván Cepeda recordó los votos que obtuvo en la segunda vuelta presidencial y su “historia de resistencia” - crédito Pablo R. Seco/EFE

Iván Cepeda señaló que en el discurso que realizó el domingo 21 de junio de 2026, presentó una propuesta clara para un diálogo nacional

“En cambio, en mi intervención de ayer, presenté una propuesta clara de buscar, cualesquiera sean los resultados, un acuerdo y un diálogo nacional. Un país que hoy está dividido en dos mitades casi idénticas no puede pretender imponer ideas, decisiones o medidas por la fuerza”, expresó.

Por tal motivo, el candidato Iván Cepeda señaló que espera que la propuesta sea escuchada y reciba respuesta, pero no mediante amenazas. Insistió en que mantienen una actitud abierta para dialogar de manera democrática, aunque precisó que no aceptarán humillaciones, gritos ni imposiciones.

“Esperamos que nuestra propuesta de diálogo sea respondida con la misma disposición, no con amenazas. De nuestra parte, encontrarán una actitud abierta al diálogo democrático, pero no aceptaremos humillaciones, gritos ni imposiciones nacidas de la soberbia de quien cree haber alcanzado el poder absoluto”, puntualizó Iván Cepeda.

En su discurso, Cepeda afirmó que reconocen el preconteo, pero esperarán el escrutinio oficial.

“Una vez se produzca el escrutinio y su resultado final, y se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor de escrutinio”, aseveró el candidato del Pacto Histórico.

En sus declaraciones, Cepeda reconoció el número de personas que fueron a ejercer su derecho al voto, calificándola como una buena noticia para el país.

Iván Cepeda agradeció a las víctimas del conflicto armado del país y a su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aida Quilcué - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Iván Cepeda agradeció a las víctimas del conflicto armado del país y a su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aida Quilcué - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Asimismo, envió un agradecimiento a la juventud colombiana por su constante trabajo durante el proceso electoral.

“Mi reconocimiento, nuestro reconocimiento, en primer lugar, a la juventud colombiana que durante meses, y en particular en estas últimas semanas, con alegría, decisión y un comportamiento cívico y pacífico, se hizo sentir en las calles pidiendo el cambio”, aseveró

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