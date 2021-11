Enfrentamiento entre Petro y Robledo por la propuesta de detener la explotación petrolera: “No insista, arruinaría la economía”

En medio de la carrera por la presidencia del país, Gustavo Petro lanzó una declaración que lo ha puesto en el ojo del huracán, por parte de sus colegas políticos. Según Petro, en caso de llegar a ser el jefe de Estado, frenaría la explotación petrolera en Colombia. Fue en una entrevista con el periódico El Tiempo en la que hizo aquella propuesta y, desde entonces, no se ha detenido el debate al rededor de ello. En la mañana de este lunes 22 de noviembre, Jorge Robledo, además de plantear los puntos en contra de lo declarado por Petro, lo invitó a un debate público para discutir al respecto.

“La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista (...) habrá una transición tranquila, pero segura y seria. Será mi mensaje claro para todos los actores de la sociedad y de la economía de que iniciamos otro tipo de economía”, comentó para ese diario nacional, el también exalcalde de Bogotá. Las críticas inundaron las redes, allí, lo tildaron de populista, incluso, David Barguil llegó a compararlo con el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. “¡Ni Hugo Chávez se atrevió a tanto! Necesitamos esos recursos para luchar contra la pobreza. Cualquier otra decisión es inmoral”. Para él, se la propuesta se trata de ‘suicidio colectivo’.

Para Robledo, con quien Petro mantuvo el más reciente debate en Twitter sobre sus declaraciones, la propuesta del precandidato a la presidencia es errónea y, además, lo único que causaría sería un colapso en la economía nacional. “Al Gustavo Petro decir ‘no’ a buscar petróleo y que hay reservas hasta 2034, silencia que para ello habría que dejar de exportar, porque de otra manera las reservas no alcanzan hasta esa fecha. Y antes ha dicho que dejará de exportar Con ello colapsaría la economía nacional (...) Cuando propone acabar con las exportaciones de carbón porque puede producirse energía solar y eólica en La Guajira, crea una contradicción que no existe. Porque podemos generar electricidad con el sol y el viento y, además, exportar carbón. Ojo, Guajira y Cesar”, escribió en su cuenta antes de dar pie a un hilo de discusión con el líder de la Colombia Humana.

Gustavo Petro y Jorge Robledo

Tal y como lo explicó Robledo, las justificaciones que da Petro para proponer un freno en la explotación petrolera no son precisamente la solución a los problemas ambientales, por el contrario, traerían más dificultades y complicaciones. “Esas medidas no reducirían el calentamiento global, pues lo que deje de exportar Colombia lo exportarán otros países y aquí solo se produce el 0,6% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) del mundo”, justificó.

Para Robledo, es un gran error de Petro haberle aplaudido a Duque su ‘demagogia ambientalista’ para justificar la compra de ISA por parte de Ecopetrol. “Nada cambia el ambiente por ese negocio y sí se debilitó a Ecopetrol y se avanzó en su privatización y en la de ISA”, comentó Robledo para luego invitar al senador a hacer parte de un debate público que permita esclarecer los temas alternos que rodean la propuesta planteada por Petro ante El Tiempo. “Quedo a la espera de que en esta ocasión sí permita usted que el país se ilustre y juzgue las posiciones”, concluyó.

Gustavo Petro, por su parte, parece no estar cambiando de opinión respecto a sus declaraciones a pesar de las múltiples críticas, por el contrario, defendió su punto y entregó más argumentos para justificar su premisa inicial. “He dicho que la manera de reemplazar esas divisas, las del 2019, que no las del 2013 que no las volveremos a ver, es con la actividad turística en el corto plazo, y en el largo con el crecimiento de la agricultura, la agroindustria y la industria (...) La condición para un salto en el turismo en Colombia es la Paz”.

“No solo no es factible, sino que es irresponsable. Terminaría afectando a los colombianos, empobreciendo (...) Eso significaría que Colombia a la vuelta de cinco o seis años tendría que perder autosuficiencia y tendría que estar importando petróleo y gas para atender las necesidades del país. Dejaríamos de recibir unos ingresos muy importantes (...) Alrededor del 40% de las exportaciones del país siguen siendo de esta industria”, comentó Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACPG), en testimonios recogidos por Blu Radio.

