En el Día Internacional de la Infancia se promueve campaña contra la xenofobia a niños migrantes en Colombia

Este 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, para conmemorar la declaración universal de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos del Niño. Cada año, en esta fecha se recuerdan los avances que se hacen por la protección de esta población y los retos que aún quedan.

En el panorama de la migración, son muchos los niños que aún no alcanzan la garantía de sus derechos. En Colombia, por ejemplo, esta situación se evidencia en muchas calles del país con niños tanto colombianos como venezolanos; sin embargo, los últimos también enfrentan un factor adicional, la xenofobia.

Es por ello que en el marco de esta conmemoración de este día este fin de semana, la campaña Somos Panas Colombia, de ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), está promoviendo algunas actividades para que niños colombianos y venezolanos se integren sin tener una barrera por sus nacionalidades y , al mismo tiempo, recordar que los derechos de los niños no tienen fronteras.

Para llevar a cabo esta campaña, desde la organización han dado a conocer la historia de Santiago, un niño venezolano que, a raíz de la situación en su país, vive y estudia en Bogotá desde hace tiempo. Cuando le preguntan si tiene compañeros en el colegio que son sus ‘panas’ él responde:

“Son súper-mega panas porque son mis amigos. Unos son colombianos, otros son venezolanos, y todos son chéveres; nunca nos peleamos, a veces tenemos problemas, pero nunca nos decimos tú eres de este país”.

Sin embargo, a lo largo de los años se han conocido, desafortunadamente, historias diferentes a la de este niño. Son muchos los casos de menores venezolanos que juegan o estudian solos porque son rechazados y discriminados por su nacionalidad. ‘Súper Panas’ es una actividad que proponen desde ACNUR Colombia para llevar a cabo 4 habilidades que los niños pueden desarrollar cuando se encuentren con casos de xenofobia.

Cada actividad cuenta con un video animado que los niños pueden ver para entender las habilidades para ser valientes y solidarios. Estas son las cuatro habilidades:

- Relaja tus músculos; tus ideas son más fuertes. Cuando se presenten situaciones de tensión respira profundo y tómate un tiempo para entender que pelear no es la respuesta. Debemos concentrarnos en las ideas y hablar tranquilamente sobre nuestras diferencias.

- Ponte en los zapatos del otro antes de juzgar. ¿Cómo te sentirías si estás viviendo un momento difícil, en un país que no conoces, o en una ciudad distinta a la que creciste? Hay que entender cómo se siente el otro.

- No generalicemos, no todo el mundo es igual. Muchos niños venezolanos están pasando por un momento difícil. Muchos niños colombianos también. Cada uno tiene una situación diferente; debemos conocer la situación de cada uno y saber que no todos vivimos igual.

- La xenofobia no es un juego. Si eres de los que le gustan los chistes recuerda que las burlas crecen y crecen y se convierten en violencia. Apliquemos este consejo siempre y unámonos para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes colombianos y los venezolanos no sean vulnerados.

Además, la campaña también es una miniserie de nueve capítulos en los que se muestran diferentes escenarios que viven los menores en la cotidianidad y en los que pueden luchar contra la discriminación y la xenofobia. como por ejemplo, en el salón de clases o el parque del barrio, lugares en que los niños colombianos y venezolanos conviven.

De la misma forma, ‘Amigos Sin Fronteras’ es un recorrido por el país junto a niños, niñas y adolescentes colombianos y venezolanos quienes han descubierto cómo los enriquece el encuentro con los demás. Desde Riohacha hasta Pasto, pasando por Tocancipá, Bogotá, Rionegro, Medellín, Barranquilla y Cúcuta, esta otra miniserie, de 13 capítulos, demuestra que la amistad vence las fronteras.

Rocío Castañeda, Oficial de información Pública de ACNUR en Colombia, señaló que “en este mes queremos sumarnos a las voces que alrededor del Día Internacional de la Infancia hacen un llamando a poner en el centro de la reflexión los derechos de los niños y niñas; pero también sus sueños, sus esperanzas, su fuerza y sabiduría para impulsar cambios positivos”.

SEGUIR LEYENDO: