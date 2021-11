MinDeporte aportará 5.000 millones de pesos para financiar el Tour Colombia 2.1 en 2023

De acuerdo con el ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño, la cancelación del Tour Colombia 2.1 obedeció a demoras en los procesos para obtener los recursos necesarios que financiarían la competencia.

En vista de que la emergencia sanitaria que produjo el coronavirus frenó el desarrollo de las ediciones 2021 y 2022 de la competencia ciclística, el ministro dijo que habló con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), Mauricio Vargas, para subir el aporte estatal en los recursos requeridos para organizar la carrera en 2023, cuando ya esté culminado el período presidencial de Iván Duque y los miembros del gabinete y ministerios cambien.

Y si bien el Gobierno nacional ha anunciado que para el año siguiente habrá una inversión de 882.000 millones de pesos en materia deportiva (la más alta en la historia de esta cartera), Herrera dijo que la cancelación de la quinta edición del evento UCI más importante en el país no contó con un cierre oportuno para la asignación de recursos, lo que dificultó la puesta en marcha de la carrera:

Hablé con Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC) y le subí al aporte de 50 % a esa competencia, que también se ha hecho con aportes del sector privado y de regiones. Según nos dicen de Fedeciclismo, la gestión no tuvo eco para apoyar financieramente la carrera. No se tuvo el cierre financiero en el momento, la oportunidad que se tenía y ya el tiempo no da para lograrlo. Me comprometí a hacer el de 2023. Hay que hacerlo y hay que planearlo