“El técnico está buscando al equipo y no lo ha encontrado, no vayan a cometer la barbaridad de echarlo”: Carlos el Pibe Valderrama

El 'Pibe' Valderrama analizó la actualidad de la selección Colombia y entregó sus pronósticos contra los próximos cuatro rivales del combinado cafetero / (Caracol Sports)

Carlos Alberto el Pibe Valderrama, referente de la selección Colombia y del fútbol internacional, habló con Caracol Sports este viernes 19 de noviembre sobre lo que le espera al combinado nacional de cara a los cuatro partidos pendientes contra Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela.

El samario reconoció que, a pesar de que Colombia solo ha ganado tres partidos en la eliminatoria, el equipo puede clasificar en la cuarta posición de la clasificación sudamericana:

Nosotros vamos a terminar de cuartos... Vamos a evitar el repechaje, antes eran dos (uno acá y otro allá), es un riesgo, entonces hay que evitar eso y entrar de cuartos.

El Pibe, que ha sido un duro crítico de la escasez goleadora en la selección Colombia al declarar que “no le meten un gol a nadie”, reconoció que hasta el momento ha sido complicado para Reinaldo Rueda encontrar el equipo que quiere línea por línea, pues los únicos jugadores fijos en sus alineaciones son David Ospina, Wílmar Barrios y Juan Guillermo Cuadrado:

Yo pienso que no tienen paciencia ni tranquilidad. He sacado conclusiones de que tenemos buenos jugadores, pero nos falta el equipo. No recuerdo que hayamos jugado dos partidos con una misma alineación. Ospina, Barrios y Cuadrado son los únicos tres jugadores que han jugado todos los partidos, de resto en todos los juegos hay cambios. Entonces pienso que hemos tenido dificultades para encontrar el equipo

Valderrama cuestionó la capacidad del equipo en vista de que la selección lleva 450 minutos sin marcar un solo gol en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Y si bien el equipo solo ha perdido un partido de eliminatorias (contra Brasil) en el ciclo de Reinaldo Rueda al ocupar la cuarta posición, la racha sin tantos hace que Colombia tenga más puntos que fútbol:

Nos falta fútbol, tenemos buenos jugadores. Que no vayan a hacer esa barbaridad de echar al técnico, porque estamos clasificados. El técnico está haciendo su trabajo, está buscando al equipo y no lo ha encontrado, estamos en el mundial, no estamos de quintos, sino de cuartos evitando ese ‘partidito’ del repechaje

Analizó rival por rival y dijo que Perú es un duro contendor, pues se está luchando su clasificación y el equipo de Ricardo Gareca se metió en la pelea al ganar en Venezuela. En cuanto a Argentina, dijo que será un reto muy duro, pues los campeones de América llevan 26 partidos invictos y están clasificados a la cita orbital en oriente medio, por lo que espera que Lionel Scaloni meta a los veteranos para el encuentro con Colombia.

De Bolivia dijo que también está metido en la pelea y tiene posibilidades matemáticas de pensar en un repechaje pese a que recientemente renunció su entrenador César Farías.

En cuanto a Venezuela, el Pibe espera que a Colombia no le toque sufrir jugando como visitante en el clásico del norte del continente, así la vinotinto está prácticamente eliminada del campeonato:

Ese es el clásico, no vamos a regalar nada. Yo no quiero que vayamos a definir la clasificación allá, para irnos frescos allá debemos ganar. En Venezuela es complicado, sabemos y lo hemos vivido en carne propia, pero bueno, yo tengo fe de que vamos a clasificar y de cuartos, porque de terceros no llegamos, de tercero va a quedar Ecuador

La última vez que el conjunto colombiano festejó con el grito sagrado fue el 9 de septiembre en la victoria 3-1 contra Chile en Barranquilla, ahora Reinaldo espera volver a imponerse a los incas y sumar de a tres, tal como lo hizo en su debut al suceder a Carlos Queiroz.

